Aliya Lintner: TVG-Lehrling ist „Trainee 2022“

Nach 2021 schaffte Aliya Lintner, die bei der Textilveredelung Gmünd den Beruf der Textilchemikerin erlernt, zum zweiten Mal in Folge die Auszeichnung „Trainee of the Year“. Damit wurde die Schremserin von der Textilindustrie wieder in die Riege der engagiertesten und talentiertesten Lehrlinge der Branche aufgenommen.

Aliya ist derzeit der einzige Lehrling in der TVG, die aus der früheren Färberei Heinisch hervorging. „Wir suchen jedoch händeringend weitere Lehrlinge und auch Mitarbeiter“, betont Vertriebsleiter Manfred Mantler, der jetzt durch Karin Schindler auch Unterstützung in der Lehrlingsausbildung bekommt. Schindler gehört seit heuer zum Team, kennt das Betriebsareal aber gut – war sie doch einst bei der Firma Eybl tätig, die 2000 die Färberei Heinisch übernommen und 2009 an Herka mit Hauptsitz in Kautzen verkauft hat. Mantler und Schindler streichen hervor, dass Aliya Lintner mit vollem Einsatz dabei ist.

TVG freut einerseits eine „sehr zufriedenstellende“ Auftragslage. Die Energiekrise ist aber eine Herausforderung, sagt Mantler: „Wir sind einmal ein energieintensiver Betrieb und brauchen viel Gas. Andere Energiequellen sind für uns leider nicht tragbar.“ Karin Pollak

