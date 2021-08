Ein Schremser (35) konnte seine Schwester nicht beruhigen, als diese an einem Platz in Gmünd inmitten einer Schar junger Leute eine ihr verhasste Frau erblickte. Aufgebracht sprang sie aus dem Fahrzeug, stürmte schimpfend auf die Rivalin zu, der Bruder hinterher. Ihm gelang es, die tobende Schwester einzubremsen und vor Handgreiflichkeiten zurückzuhalten, aber er ließ sich in der brisanten Situation zu bedrohlichen Äußerungen gegenüber der Gruppe hinreißen.

Die Polizei machte dem lautstarken Spuk ein Ende. Ein bitteres Ende für den Schremser: Erst knüpfte ihm die Polizei wegen Alkoholisierung (er fuhr den Wagen mit 1,4 Promille) den Schein ab, dann folgte noch eine Anklage wegen gefährlicher Drohung. Acht Zeugen marschierten beim Prozess auf und bestätigten eine bedrohliche Situation: Einige hätten sich aus Angst sogar im Auto eingesperrt oder vor dem Duo versteckt, schilderten sie und legten zum Beweis ein Handy-Video vor. Die Aufzeichnungen der Zeugen wurden aber zum Eigentor, denn es zeigte die angeblich so verängstigten Opfer lachend und keineswegs verschreckt.

Nach umfangreichem Beweisverfahren sah die Richterin keinen Tatestand der gefährlichen Drohung, sondern befand auf eine milieubedingte Unmutsäußerung im Rausch. Freispruch für den vorbestraften Schremser.