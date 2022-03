Sammeln geht weiter: ÖVP-Bezirkszentrale wird Lager

Das Echo auf eine große Hilfsaktion aus dem Bezirk Gmünd für Menschen in der Ukraine war wie berichtet gewaltig: Am Ende waren nicht weniger als fünf Klein-Lkw und eineinviertel Auflieger eines Sattelschleppers notwendig, um im provisorischen Lager im Begegnungscafé von „Gmünd hilft“ gesammelte Güter auf die Reise zu bringen.

Insgesamt 50 Europaletten wurden letztlich mannshoch beladen und auf den Weg gebracht. Die Firma Eaton in Schrems hatte unter anderem spontan 600 Kartons für die Verpackung bereitgestellt.

Spender blieben oft gleich zum Helfen

„Minütlich kamen volle Autos mit Hilfsgütern an. Gestemmt konnte diese Aufgabe nur werden, weil die Frauen den ganzen Tag sortierten, verpackten und die Kartons auf deutsch und ukrainisch beschrifteten“, heißt es vom Verein „Gmünd hilft“, der den Helfern beim Verladen und bei Transporten bis an die Grenze Polen-Ukraine zum Umladen genauso dankt wie den Spendern. Medizinische Ausrüstung, Lebensmittel und warme Kleidung seien binnen zwei Tagen in die Ukraine gelangt: „Viele Hände waren notwendig, um die vollen Schachteln und Säcke zu verladen.“ Alle verfügbaren Vereinsmitglieder packten demnach bis in die Nacht zu.

Genauso halfen schon länger ansässige Geflüchtete, neu angekommene Syrer oder Spen der, die prompt zur Hilfe blieben. Auch Bürgermeisterin Helga Rosenmayer (ÖVP) sortierte mit. Dank kommt vom Verein auch für die Bezirks-SPÖ, das Transportunternehmen Müllner für das Bereitstellen zweier Lkw, die Lkw-Fahrer und den Zivilschutzverband fürs Organisieren der Konvois nach Moldawien.

Keine Pause: „Leuten in der Ukraine geht’s viel schlechter als uns.“

Sehr dankbar ist auch jene Gruppe ukrainisch-russischsprachiger, im Bezirk Gmünd lebender Frauen aus der Ukraine, Russland, Weißrussland und Moldau, die den Impuls für die Sammelaktion gegeben hatte. „Wir hatten nicht gedacht, dass so viele Menschen kommen würden“, sagt die aus der Ukraine stammende Gmünderin Elena Schwarz, die sich als Ansprechperson zur Verfügung stellt. Man sei jedem Einzelnen dankbar, so Schwarz, die auch von großer Hilfe durch Geschäftsleute, Apotheken, Ärzte, Banken oder Spitäler berichtet.

Eine Frau sei täglich von Karlstift nach Gmünd gekommen, um zu helfen. Auch ältere Frauen hätten mitgemacht und teils Enormes geleistet, ist Elena Schwarz gerührt: Auf die Frage, ob sie nicht eine Pause einlegen möchte, habe eine ältere Helferin mit „nein“ geantwortet, „ich bin nicht müde und ich helfe gerne... den Leuten in der Ukraine geht es viel schlechter als uns. Das ist das Mindeste, was ich für diese Leute machen kann.“

Sammeln geht weiter: ÖVP-Bezirkszentrale wird Lager

Bei „Gmünd hilft“ endete die Aktion für in Not geratene Menschen in den Kriegsgebieten, mit neuem Lager läuft sie aber bis 24. März weiter: Die Organisatorinnen können bis da den Saal der ÖVP-Bezirksgeschäftsstelle in der Weitraer Straße 48 in Gmünd (einst „Marktplatzl“) als Lager nutzen. Geöffnet wird der Zugang von der Hausrückseite täglich von 16 bis 19 Uhr. Eine Liste mit Artikeln, die am dringendsten benötigt werden, wurde erstellt (siehe Infobox!). Der Transport von Gmünd soll diesmal über Rotes Kreuz und St. Barbara-Kirche erfolgen.

Eaton-Werksleitung verdoppelt Spenden

Von Eaton kam indes nicht nur Material zum Verpacken von Warenspenden bei Abgabestellen in Gmünd und Schrems: Hilfsgüter wurden gesammelt, eine Koordinierungsstelle für vorübergehende Wohnmöglichkeiten Geflüchteter geschaffen und durch Werksleitung und Betriebsrat eine Geldspenden-Aktion ins Leben gerufen. Jeder im Werk gespendete Euro wird von der Werksleitung verdoppelt und geht – in Kooperation mit den Kollegen im Werk Sarbi/Rumänien – an die lokale Hilfsorganisation ASSOC, die ukrainische Kriegsflüchtlinge vor Ort unterstützt, berichtet Zentralbetriebsrat Werner Müller.

Krisen stärkten

