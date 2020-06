Was wurde aus der Sonderschul-Leiterin?.

Vor einem Jahr ging die Direktorin der Sonderschulen Gmünd und Schrems nach einem einjährigen „Sabbatical“ offiziell als Maria Schandl in Pension. Geheiratet hatte sie bereits zuvor, die Namensänderung auf Holzweber kam aber erst im Ruhestand.

„Seit sieben Jahren wohne ich in Langfeld, hier arbeite ich viel im Garten, unternehme oft Waldspaziergänge und reise mit meinem Gatten sehr gerne“, betont die Pensionistin, die sehr oft auch ihre beiden Enkel (fünf und zwei Jahre) betreut. „In der Corona-Intensivphase ging das nicht. Meine Tochter lebt mit der 92-jährigen Uroma in einem Haus, daher wurde Abstand gehalten. Das hat gewirkt, wir sind alle gesund. Mir geht es ausgezeichnet“, so Holzweber.

Die Wellnessurlaube und die Rundreisen genießt sie: „Die kann ich jetzt spontan antreten und brauche nicht in der Hauptreisezeit wegfahren.“ Das gelte auch für die Skiurlaube, die das Ehepaar Holzweber gerne in Ischgl verbringt: „Heuer waren wir zum Glück nicht dort. Das Wetter hat uns davon abgehalten.“

Mit ihren ehemaligen Kollegen hat sie noch oft Kontakt. „Mir haben sie während der intensiven Corona-Wochen wirklich leid getan…“