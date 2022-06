Wechsel in Pfarren: Wagner vor Pension, Neuer für drei Pfarren

Werbung

Dass der Herbst personelle Veränderungen in den Pfarren mit sich bringen wird, war seit Bekanntwerden der bevorstehenden Pensionierung von Herbert Schlosser als Schremser Stadtpfarrer klar. Nun steht fest: Auch in der Gmünder Pfarre St. Stephan steht ein Wechsel bevor. Für beide Stellen gibt es inzwischen Nachfolger.

In Gmünd verabschiedet sich Rudolf Wagner im Jahr seines 35. Jubiläums in der Pfarre St. Stephan mit Ende August in den Ruhestand. Der heute 74-Jährige wurde in Wien geboren, wuchs in Ybbs auf und absolvierte das Gymnasium in Zwettl. Er hat seine Priesterweihe 1975 im St. Pöltner Dom empfangen und war zunächst als Ferienkaplan in Gföhl, Pastoraljahrskaplan in Lunz und ab 1976 als Kaplan in Gmünd tätig. Später wurde er ans Bischöfliche Seminar in Zwettl berufen, ehe er 1987 die Pfarre St. Stephan übernahm. Seinen Abschied wollte er auf Nachfrage nicht kommentieren.

Wagners Nachfolger heißt Radoslaw Pleskot

Radoslaw Pleskot steht vor der Übersiedelung ins Waldviertel. Foto: Karl Tröstl

Aktuell ist Pleskot noch als Kaplan im Pfarrverband Gerersdorf-Prinzersdorf-Hafnerbach-Haunoldstein tätig, Anfang September übernimmt er als Provisor die Leitung der Pfarre Gmünd St. Stephan. Pleskot stammt aus Stettin (Polen) und wurde 2014 in Warschau zum Priester geweiht. Seit vergangenem Jahr lebt er in Österreich. Dass er schon bald eine Pfarre leiten wird, sei für ihn „überraschend, weil ich nicht dachte, dass es so schnell gehen würde. Aber ich freue mich“, sagt er.

Was ihn auch schon an der jetzigen Wirkungsstätte beschäftigt habe, im Waldviertel aber noch spannender werden dürfte, ist der österreichische Dialekt: „Ich lerne nach wie vor Deutsch und habe mich schon ein bisschen an den Dialekt gewöhnt. Aber in Gmünd wird er wieder anders sein“, schmunzelt Pleskot. Die Pfarren, in denen er künftig tätig sein wird, seien lebendig: „Das ist für die Zukunft sehr wichtig.“

Pfarren? Ja, denn er wird neben der Leitung in Gmünd St. Stephan auch Kaplan für die Pfarren Gmünd Herz-Jesu und Großdietmanns. Pater Pius Obioma Nwagwu war erst im vergangenen September nach Gmünd-Neustadt gekommen, nun verlässt er die Pfarre wieder. Auf Radoslaw Pleskot kommen somit gleich mehrere neue Aufgaben zu. „Aber ich bin überzeugt, dass das gemeinsam mit den Gläubigen und der Hilfe Gottes zu schaffen ist“, betont er: „Zuerst will ich die Leute und ihre Bräuche kennenlernen. Mit der Pfarrgemeinde gemeinsam zu arbeiten, ist mir am wichtigsten.“

Von Schrems nach Zwettl und wieder zurück

Thomas Kuziora wird Stadtpfarrer in Schrems. Foto: Archiv

In der Schremser Stadtpfarre gibt es indes einen Nachfolger für Herbert Schlosser, der seine Funktion als Dechant wie berichtet schon im April an Andreas Lango (Eisgarn) übergeben hat und Ende August in Pension gehen wird. Der Nachfolger ist kein Unbekannter: Thomas Kuziora kehrt in die Granitstadt zurück. Er war hier bis 2016 beliebter Kaplan, danach Moderator in Zwettl, Marbach und Großglobnitz. Ende August 2021 endete seine Tätigkeit dort, er nahm Bildungskarenz. Privat habe es ihn schon in dieser Zeit nach Schrems verschlagen, erzählt Kuziora: „Gespräche gab es schon länger, aber es war letztendlich doch überraschend. Ich denke, dass sich einige Leute freuen, dass ich zurückkomme.“ Er wird auch die Pfarre Langegg übernehmen.

Herbert Schlosser geht wie berichtet nach 42 Jahren als Priester in Pension. Er will danach nach Heidenreichstein übersiedeln und weiterhin seelsorgerisch tätig bleiben.

