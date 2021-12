Wohnbau: Arbeiterheim steht vor Abbruch, Wohnpark nimmt Form an

Nach einiger Pause für Genossenschafts-Baustellen in der Bezirkshauptstadt sollen in wenigen Tagen erstmals wieder Baufahrzeuge auffahren: Die Bau- und Siedlungsgenossenschaft Waldviertel (WAV), die mit der Wohnhausanlage Sigismundgasse zuletzt 2014 ein Projekt in Gmünd umgesetzt hatte, scharrt in den Startlöchern für die Errichtung von 36 barrierefreien und „leistbaren“ Wohnungen unweit des Spitals in der Neustadt. Keine zehn Kilometer davon entfernt ist in Schrems die nächste Etappe eines wahren Erfolgsprojektes der WAV angelaufen.

In Gmünd geht es konkret um große Teile der Arbeiterheimgasse. Der Neubau ist lang gezogen im gesamten Bereich zwischen der Parkfläche hinter dem Café Van Gogh (vis-à-vis Spital) und den etwa 60 Kfz-Stellplätzen von Leyrer+Graf am Eck Postgasse/Arbeiterheimgasse vorgesehen. Neben etlichen Parkplätzen soll wie berichtet auch das ehemalige Arbeiterheim Platz machen. Er erwarte dafür „stündlich“ den Abbruchbescheid, sagt WAV-Direktor Manfred Damberger im Gespräch mit der NÖN.

Die NÖN-Community hilft Hier geht's zum Spendenformular

Zähneknirschen wegen der Kosten-Explosion

Das Gebäude wurde im Ersten Weltkrieg als Angestelltenwohnhaus des Elektrizitätswerkes für das Flüchtlingslager errichtet, wurde in den 1930er Jahren zu einem Zentrum der Arbeiterbewegung und schließlich zur SPÖ-Bezirkszentrale. Dann übersiedelte die SPÖ-Bezirksorganisation ins Volksheim (heute Kulturhaus) in der Altstadt. 2002 kaufte das BFI das Gebäude, ehe es in die Arbeiterkammer-Zentrale übersiedelte. Seither steht das historische Gebäude leer. Wenn es die Wetterbedingungen zulassen, dann soll laut Damberger in den ersten Jännertagen 2022 die Räumung des Areals starten. Für den Neubau rechnet er noch vor Weihnachten mit dem behördlichen Okay, den definitiven Baustart erwartet er gegen April bzw. Mai 2022.

An den vor einem Jahr in der NÖN skizzierten Plänen für ein zeitgemäßes Wohngebäude mit 36 Einheiten auf drei Ebenen – das einen „grünen Gedanken“ verfolgt und durch bauliche Vorkehrungen helfen will, das Rad im Alltag zu verankern – habe sich wenig geändert, sagt Manfred Damberger. Nur: Der damals avisierte Brutto-Mietpreis von weniger als 6,50 Euro pro Quadratmeter könne nicht gehalten werden, wenn bis dahin kein Wunder geschehe. „Wegen der Material-Engpässe müssen wir leider mit einer Verteuerung um 15 bis 20 Prozent rechnen. Derzeit ist die Preis-Situation ein Wahnsinn“, klagt Damberger.

Potenzielle Mieter können bei der WAV jetzt schon ihr Interesse deponieren, die größere Bewerbung an sich soll erst nach Vorliegen des Baubescheides beginnen.

Schrems: WAV denkt schon über nächstes Projekt nach

In der Nachbarstadt Schrems hat die Bau- und Siedlungsgenossenschaft Waldviertel indes bereits den Siedlungsbau im „Waldviertler Wohnpark“ fortgesetzt. 57 Wohneinheiten wurden hier seit 2010/11 in jeweils vier Reihen- und Wohnhausanlagen geschaffen, leer steht davon selten eine.

Insgesamt entstehen aktuell neben mehreren privaten Wohnhäusern auch drei moderne, energieeffiziente Doppelhäuser und ein Dreierhaus der WAV in Holzbauweise mit jeweils etwa 112 m² Nutzfläche. Die Genossenschaft investiert dafür laut Damberger insgesamt 2,7 Millionen Euro netto, wobei die Reihenhäuser in Miete mit Kaufoption zu haben sein werden.

Und weil der Waldviertler Wohnpark für die Genossenschaft einfach ein ausgezeichneter Boden ist, denkt diese auch schon an den übernächsten Schritt: „Wir sind in Planungen für die nächsten Wohnungen, für die wir im Jahr 2023 den Baustart ins Visier nehmen“, sagt Direktor Damberger.