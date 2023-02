Schule vermittelt Unternehmergeist: Idee als Basis für Start-Up?

Gleich nach den Semesterferien ging es für 33 Schüler der vierten Klassen der Handelsakademie in eine arbeitsintensive Woche: Sie versuchten sich im Rahmen der 5. Entrepreneurship-Week des Schulzentrums als Unternehmensgründer. Vergangenen Freitag präsentierten sieben Teams ihre Businessideen vor einer Jury in der Wirtschaftskammer.

Die Schüler hatten im Unterricht bereits einiges über Firmengründung und die Erstellung eines Businessplanes gelernt, sich in Kleingruppen zusammengefunden und grundlegende Ideen gesammelt. Am 13. Februar wurde es ernst: Die Entrepreneurship-Week startete mit Impulsvorträgen von Lena und Laura Kasses von der gleichnamigen Bäckerei in Thaya sowie Niklas Trenkler (SF Media GmbH), selbst Gründer eines Start-up-Unternehmens. Der Unternehmensberater und ehemalige HAK-Lehrer Leopold Kaufmann (WWV) ging die Schritte zur Unternehmensgründung durch und klopfte bereits bestehende Pläne ab.

Coaching von Profis und Lehrern

Bei der anschließenden Arbeit in den Gruppen fungierten die Wirtschaftspädagogen als Coaches, die halfen, durch Fragen Stärken und Schwächen der Ideen herauszuarbeiten. Zielgruppen und Produkte wurden adaptiert. Jede Gruppe bekam eine halbstündige Finanzberatung, bei der Bankenvertreter die Businesspläne auf Herz und Nieren überprüften.

Zum sozialen Kontakt mit Vertretern der Patenfirmen und Lehrern kam es bei einem Business Dinner im Hotel Sole-Felsen-Bad. Hier erhielten die Jugendlichen die Gelegenheit, Umgangsformen bei Tisch und im Smalltalk zu trainieren.

Professionelle „Pitches“ vor Jury

Am Freitag präsentierten die Teams ihre Start-Ups auf Deutsch und Englisch mit Hilfe von Powerpoint und Prototypen vor einer neunköpfigen Jury. Team „Herzstück“ (Johanna Klika und Leonie Zöchbauer), das aus Textilabfällen Schutzumschläge für Hefte und Bücher fertigte, freute sich über den Sieg. Auf den Plätzen zwei und drei überzeugten mit den Teams „AskMike!“ (Internet Savety Training) und „munchy“ (Lieferservice von Biojause) Schüler aus Tschechien.

„Das war heuer unser erstes kleines Jubiläum. Man bemerkt, um wie viel professioneller der Ablauf und die Präsentationen in diesen fünf Jahren geworden sind“, sagt Organisatorin und Lehrerin Birgit Stark. Sie wünscht sich, dass eine der Ideen einmal tatsächlich umgesetzt wird – mit dem heurigen Siegerprojekt stehen die Chancen dafür vielleicht gar nicht schlecht.

