Für die Öffentlichkeit ist es nicht mehr einfach, die Erfolge oder Misserfolge jener Schüler zu erfahren, die in den „Ernst des Lebens“ entlassen werden: Die Bundesschulen dürfen Ergebnisse der Zentralmatura nicht mehr bekannt geben, bundesweite Details dazu will erst ÖVP-Bundesminister Heinz Faßmann (ÖVP) Ende Juni in einer Pressekonferenz nennen.

Zu den Ergebnissen der schriftlichen Prüfungen in Handelsakademie und Aufbaulehrgang sagt Schulzentrums-Direktorin Jutta Göschl daher auf NÖN-Nachfrage nur knapp: „Die Schüler haben ein sehr zufriedenstellendes Ergebnis abgeliefert.“

„Man könnte darüber diskutieren, ob es bei der Mathematik-Matura um Mathematik oder um Textverständnis gehen sollte.“ Sebastian Stark, Schulsprecher und selbst Maturant am Gym

Und Direktor Günter Czetina vom BG/BRG Gmünd: „Ich kann über die Ergebnisse nicht jammern.“ Bei der Maturafeier im Palmenhaus, die vom Elternverein organisiert wird, würden zwar die Zeugnisse verteilt werden, „aber Noten werden wir keine bekannt geben“.

Mathe: Fast nur Einser und Fünfer in Klasse?

Freilich gäbe es jedenfalls laut Czetina am Gym Schüler, die zur „Kompensationsprüfung“ am 5./6. Juni antreten, was den einstigen „Zusatz“ bei der mündlichen Prüfung ersetzt. In einer Klasse sollen das Gerüchten zufolge sogar besonders viele in Mathematik sein: Dort soll es auffallend viele „Einser“ und ähnlich viele „Flecke“ gegeben haben – aber praktisch keine Noten dazwischen.

Insgesamt soll es an den beiden Bundesschulen aber durchwegs positive Ergebnisse auf die schriftlichen Arbeiten gegeben haben, für Schreckensmeldungen in Tageszeitungen fehlen aus der Sicht des Gmünder Bezirkes die Anhaltspunkte.

Schulzentrums-Schulsprecher Stephan Hois will sich gegenüber der NÖN wegen des Maulkorbs von oben zum schriftlichen Teil der Matura nicht äußern.

"Sehr viel Vorbereitungszeit"

Gym-Schulsprecher Sebastian Stark: „Wir haben durch den späten Termin der mündlichen Matura von 19. bis 22. Juni sehr viel Vorbereitungszeit. Auch jenen, die sich jetzt auf die Kompensationsprüfung vorbereiten, bleiben noch weitere zwei Wochen bis zur Mündlichen.“ Stark, Schüler der 8A und ebenfalls Maturant, kann auch bisherige Ergebnisse liefern, sagt aber: „Vier von 23 Leuten in der 8A haben nur Einser und Zweier, es gibt aber bei uns in der Klasse sicher alle Noten. Ich weiß, dass es gesamt mit der 8B wirklich viele gute Noten gibt, aber zur Kompensationsprüfung treten doch mehr Schüler an als im Vorjahr.“

Gym-Direktor Günter Czetina kann „über Ergebnisse nicht jammern".

Er selbst habe die Zentralmatura nicht als unfair oder schwer empfunden, spricht Stark. „Die Themengebiete in Physik waren meiner Meinung nach besser zu schreiben als in Deutsch, denn da fehlte mir der kreative Handlungsspielraum“, merkt der AHS-Landesschulsprecher an: „Wir hatten in Deutsch Textanalyse, Interpretation und Erörterung. Englisch dafür fand ich spannend, wir mussten einen Essay zum Thema ‚Wieso braucht man Allgemeinbildung?‘ schreiben und eine Bewerbung als ‚Sprachlehrer im Ausland‘ verfassen.“

Der Mathe-Matura gegenüber ist er ein wenig kritisch eingestellt: „Mathematisch war sie in Ordnung, aber nicht einfach. Was mich gestört hat ist, dass es riesige Angaben für ganz einfache Sachen gab – und man könnte darüber diskutieren, ob es bei der Mathematik-Matura um Mathematik oder um Textverständnis gehen sollte.“