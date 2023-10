Schulzentrum und Gymnasium wählten neue Schülervertretung

Die Schüler von Schulzentrum und Gymnasium haben gewählt und somit eine neue Schülervertretung. Im Schulzentrum folgen Julia Bauer (HAK/HAS) und Anabel Höfinger (Fachschule/Aufbaulehrgang) auf Šimon Havliček und David Pilař, im Gymnasium ist Jakob Waitz Nachfolger von Lukas Müller.

Für Julia Bauer und Anabel Höfinger vom Schulzentrum stehen das Miteinander und die Stärkung der Gemeinschaft im Mittelpunkt. „Wir wollen auch heuer wieder Feiern zu Weihnachten und im Fasching veranstalten und möglichst viele Schüler in die Planung einbeziehen“, sagt Bauer. Die Schremserin ist Schülerin der 4. Handelsakademie. Anfangs sei sie unsicher gewesen, ob sie sich der Wahl stellen solle, habe dann aber gedacht: „Es könnte schon cool werden.“ Insgesamt laufe der Schulalltag gut, erklärt sie – es gebe deshalb nichts, das unbedingt zu ändern wäre.

Unterstützt wird Julia Bauer von der Heidenreichsteinerin Anabel Höfinger, Schülerin der dritten Fachschule. Als Klassensprecherin konnte sie in den vergangenen Jahren bereits die Arbeit der Schülervertretung kennenlernen. Stellvertreterinnen der beiden sind Leonie Stockinger, Anna Stecher und Beatrice Popescu.

Gymnasium am Weg zu EU-Botschafterschule

Jakob Waitz aus Gmünd wurde zum Schulsprecher im Gymnasium gewählt. Zu Ende des vergangenen Schuljahres hat er bereits die Aufgaben von seinem Vorgänger übernommen – als Maturant war für ihn früher Schluss. Ähnlich wird es heuer wieder sein, auch Jakob Waitz ist im Maturajahr. „Ich habe gemerkt, dass es das Richtige für mich ist und ich mich dabei gut engagieren kann“, sagt er. Er wolle seine Erfahrungen an Jüngere weitergeben und sehe als Schwerpunkt vor allem die Erweiterung des Pausenprogramms, etwa um Kickertisch oder Zusammenkünfte. Geplant sei zudem, Schüler in der Gestaltung von Pullover, Shirts und Taschen miteinzubeziehen.

Wurden im Gymnasium gewählt: Beisangur Edilov, Jakob Waitz, Jakob Meyer, Sophie Müllauer, Leonie Weissensteiner und Constantin Wild. Foto: Foto: BG Gmünd

Abseits der Schulsprecherwahl will sich das Gymnasium künftig noch stärker mit Demokratie beschäftigen. Die Schule wurde eingeladen, „Botschafterschule des Europäischen Parlaments“ zu werden. Zunächst geht es um Maßnahmen für die Zertifizierung: ein EU-Infopoint, Kurse und die Feier des Europatages am 9. Mai. Lehrerin Regina Lokway hat an einem Seminar im Haus der Europäischen Union in Wien teilgenommen. „Ich bin begeistert von der Idee, denn manchmal ist das Verständnis für die EU bei Schülern noch nicht stark ausgeprägt“, sagt sie. Es gehe darum, Jugendliche mit den Werten der EU bekannt zu machen und ihnen zu verdeutlichen, „dass es sie wirklich direkt betrifft.“