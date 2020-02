In seiner Dankesrede verwies Direktor Bernhard Bachofner auf das große Engagement der Pädagogin und die gute Zusammenarbeit mit der Kollegenschaft. „Helga Rosenmayer zeichneten hohe Team- und Organisationsfähigkeit aus, ebenso die besondere Kollegialität und Integrität gegenüber der Kollegenschaft,“ betonte Bachofner.

Helga Rosenmayer trat im September 1977 ihren Dienst in Schweiggers an. Zahlreiche Fortbildungen und Funktionen im schulischen Bereich kennzeichneten ihre Berufslaufbahn. So war sie Bezirkssportreferentin und Bezirksreferentin der Volleyball-Schülerliga in Zwettl. 16 Jahre leitete sie die Wintersportwochen in Schweiggers. 2012 wurde ihr der Berufstitel „Schulrätin“ verliehen. Zum Abschied gab es Dank und Anerkennung von der Bildungsdirektion und von der Personalvertretung.