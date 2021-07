Vor fast genau einem Jahr hat Sebastian Stark seine Funktion als Bundesobmann der Schülerunion beendet, jetzt warten auf den JVP-Bezirksobmann die nächsten Aufgaben: Er wurde zum stellvertretenden Vorsitzenden der ÖH (Österreichische Hochschülerschaft) an der Fachhochschule Wien der WK Wien gewählt. Stark studiert dort im zweiten Semester Unternehmensführung-Entrepreneurship. Die Amtszeit des neuen Teams beginnt am 1. Juli und dauert zwei Jahre, ein paar Ideen hat Stark freilich schon.

An der Funktion gefällt ihm, dass er sich direkt an der Hochschule für die Interessen seiner Kollegen einsetzen kann. Das sei mit viel praktischer Arbeit verbunden, sagt Stark. Seine Aufgabenbereiche werden sich auf die Beratung und Rechtliches konzentrieren. Einige Ziele gibt es schon – darunter der Ausbau des Netzes an Partner-Hochschulen für Auslandssemester. Apropos Auslandssemester: Im kommenden Wintersemester will Sebastian Stark selbst eines im südkoreanischen Seoul absolvieren.

Neben dem FH-Studium studiert er an der Technischen Universität in Wien „Technische Physik“. Ganz schön viel zu tun, oder? „Es ist zeitlich natürlich eine Herausforderung, aber das war bisher zum Glück nie ein Problem“, sagt er mit einem Schmunzeln. Mit der JVP-Bezirksorganisation schmiedet er nebenbei fleißig Pläne für den Sommer.

„Das bekommt man nicht mehr heraus“

Sebastian Stark war bereits Schulsprecher im Gmünder Gymnasium, AHS-Landesschulsprecher und dann Landes- und Bundesobmann der Schülerunion. Sein Engagement sieht er mehr als Vergnügen als zeitliche Belastung: „Wenn man sich einmal für so etwas interessiert, dann bekommt man es nicht mehr heraus.“