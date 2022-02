Second-Hand-Laden schließt: „Shop wurde einfach nicht angenommen“

Der Linzer Peter Gratz, der nach Weitra übersiedelt und im Dezember 2020 mit seinem neuen Shop „Prima Forum“ in der ehemaligen Buchhandlung Spazierer am Gmünder Stadtplatz gestartet ist, zieht jetzt die „Handbremse“. Nur noch bis 18. Februar gibt es Gebrauchtes, Neues und Günstiges im Gmünder Zentrum. Dann wird der Second-Hand-Laden, in dem es auch Bekleidung und Deko-Material gibt, geschlossen.

„Corona und die damit verbundenen Lockdowns führten dazu. Dieser Shop wurde ganz einfach nicht angenommen, die Kunden blieben aus“, sagt Peter Gratz gegenüber der NÖN. Auch die bis in der Vorwoche erforderliche 2G-Kontrolle bei den Kunden haben sich Peter Gratz und seine Lebensgefährtin Dorada Badulescu „nicht angetan“ und den Shop einfach geschlossen gehalten. Am 19. Februar ist dann endgültig Schluss. „Ich habe ja noch ein Transportunternehmen, dem ich mich jetzt wieder vermehrt widmen werde“, erklärt Gratz, der auch überlegt, seine Dekowaren, die er von rumänischen Heimen für Autisten oder Senioren in Rumänien bezieht, anderwertig zu verkaufen. „Vielleicht machen wir das bei Jahrmärkten. Aber Genaueres ist noch nicht geplant.“

Im Gebäude am Stadtplatz 48 in Gmünd wurde vor mehr als 120 Jahren durch den späteren Bürgermeister Emerich Berger eine Druckerei und Buchhandlung gegründet. Die Druckerei übersiedelte später, die Buchhandlung wurde bis 2009 noch durch die Familie Berger geführt, ehe die Buchhandlung Spazierer hier einzog. Ende 2019 schloss diese in Gmünd ihre Pforten, ehe ausgerechnet vor dem Lockdown im Dezember 2020 der Shop „Prima Forum“ hier einzog.

In Weitra werden Peter Gratz und seine Lebensgefährtin auf jeden Fall bleiben, betont Gratz: „Hier ziehe ich nicht mehr weg.“

