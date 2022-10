Seit 70 Jahren ein Ehepaar: „Ich würde dich sofort wieder heiraten“

„Ich würde dich sofort wieder heiraten“, sagt Franz Kotrba (91) zu seiner Gattin Erna (89). Die beiden haben am 4. Oktober ihren 70. Hochzeitstag, also die „Gnadenhochzeit“, gefeiert. Höhen und Tiefen haben sie in den vergangenen Jahrzehnten durchlebt, vor allem die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg war von vielen Entbehrungen geprägt.

Hochzeit sieben Jahre nach Kriegsende

„Unsere Hochzeit fand damals, im Jahr 1952, in der Wallfahrtskirche in Hohen eich statt, bei der anschließenden Hochzeitstafel im kleinen Kreis gab es immerhin Wiener Schnitzel“, erzählt Franz Kotrba. Sieben Jahre nach Kriegsende konnte das Ehepaar bereits auf eine bewegte Vergangenheit zurückblicken: Vertreibung, kurzzeitige Ausweisung von Franz Kotrba aufgrund seiner Staatenlosigkeit nach Deutschland, Arbeitslosigkeit und Not an allen Ecken und Enden. In seinem Leben hat Kotrba – obwohl er seine Heimatstadt Gmünd nie verlassen hat – durch Grenzziehung und Vertreibung fünf Mal die Staatsbürgerschaft gewechselt.

Der erste Wohnsitz führte das Paar in eine der ehemaligen Holzbaracken des Reichsarbeitsdienstes in Gmünd-Neustadt, wo sich Erna und Franz Kotrba in einfachen Verhältnissen ihr erstes gemeinsames Zuhause einrichteten. Erna Kotrba: „Mein Mann hat damals viel Energie und Kraft in die Einrichtung unserer Wohnung gesteckt, die Küche hat er sogar selbst nach Maß angefertigt. Sie hat heute noch einen Platz in meiner Erinnerung, auch nach so einer langen Zeit, weil sie unglaublich praktisch und so schön war.“

Engagierter Stadtführer

Seit 1959 wohnen Erna und Franz Kotrba in ihrer Wohnung in Gmünd-Neustadt. Stolz sind sie auch auf ihre Familie, auf die vier Enkel und fünf Urenkel. Das Ehepaar war über viele Jahre ehrenamtlich bei der Feuerwehr engagiert. Als charmanter und gut informierter Stadtführer hat Franz Kotrba viele hunderte Menschen durch Gmünd geführt. Anlässlich des seltenen Festes der Gnadenhochzeit überbrachten am 6. Oktober Bürgermeisterin Helga Rosenmayer sowie Ulrich Seidl in Vertretung des Bezirkshauptmannes ihre Glückwünsche.

„Mit ihrer Zufriedenheit und liebeswürdigen Art ist das Ehepaar Kotrba ein großes Vorbild für viele Menschen“, würdigte Helga Rosenmayer das Jubelpaar, mit dem sie seit ihrer Kindheit in der unmittelbaren Nachbarschaft freundschaftlich verbunden ist.

