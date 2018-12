Ein Silobrand in der Firma Agrana gestern und ein Kohlenmonoxidaustritt in einer Wohnung in der Stiftergasse heute forderten die Floriani, die in der Firma Agrana von Kollegen aus Breitensee, Eibenstein, Hoheneich und Albrechts unterstützt worden sind.

Der Alarm ging am 15. Dezember um 12.34 Uhr ein. Eine unerklärliche Rauchentwicklung bei einer Produktionsanlage war der Auslöser dafür. Vor Ort war klar, dass in einem Silo ein Brand ausgebrochen war. Laut Feuerwehr wurde das auch durch die Messwerte der Wärmebildkamera bestätigt. Vermutlich durch ein technisches Gebrechen im Bereich einer Förderschnecke entzündete sich das darin gelagerte Produkt. Den Feuerwehrmitgliedern konnte ein Ausbreiten der Flammen auf weitere Lagersilos verhindern, da der betroffene Silo nach Absprache mit Mitarbeitern der Firma Agrana mit Stickstoff geflutet worden ist. Diese Vorgangsweise zeigte Wirkung, nach kurzer Zeit konnte nämlich ein Temperaturrückgang mit den Wärmebildkameras verzeichnet werden. Um die Glutnester in den Zu- und Ableitungen des Silos löschen zu können, wurden die Rohre von den Mitarbeitern abmontiert. Dabei kamen mehrere Atemschutztrupps der verschiedenen Feuerwehren zum Einsatz. Um ausreichend vor Ort zu haben, wurde vom Einsatzleiter die Feuerwehr Dietmanns nachgefordert. Nach über fünf Stunden konnte schließlich "Brand aus" gegeben werden. Erschwerend bei diesem Großeinsatz war die Kälte. Um ein Einfrieren des Löschwassers zu verhindern, mussten die Schlauchleitungen immer wieder durchgespült werden. Insgesamt waren 69 Feuerwehrmitglieder im Einsatz.

23 Stunden später gab es den nächsten Alarm. Eine Bewohnerin eines Wohnhauses in der Stiftergasse hatte gesundheitliche Probleme beim Roten Kreuz gemeldet. Beim Eintreffen der Rettungsmannschaft reagierte deren CO-Warngerät, somit musste man einen Kohlenmonoxidaustritt annehmen.

Beim Eintreffen der 16 Gmünder Floriani am Einsatzort war die betroffene Bewohnerin bereits von Sanitätern aus der Wohnung gebracht worden. Laut Feuerwehr wurden alle Bewohner dieses Wohnhauses evakuiert. Ein Trupp mit schwerem Atemschutz stellte in der betroffenen Wohnung einen deutlich erhöhten Kohlenmonoxidwert fest. Auch die Ursache dafür war auch bald gefunden: Ein Kübel mit heißer Asche. Diesen brachten die Floriani ins Freie und lüfteten die Wohnung.

Zur Sicherheit wurden gemeinsam mit einem EVN-Mitarbeiter und Rauchfangkehrermeister Andreas Weissensteiner alle Wohnungen kontrolliert. Es wurden aber keine erhöhte CO-Werte festgestellt.