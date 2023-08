„Skills Camp“ verschoben: Digitalen Fragen erst im Herbst auf der Spur

Nach den ursprünglichen Planungen hätte das „SKILLS Camp“ als Kooperation zwischen Stadtgemeinde, BG und BRG Gmünd und Fachhochschule St. Pölten schon Ende August starten sollen. Die Ferien wurden zur terminlichen Herausforderung, fürs neue Datum von 28. bis 30. September ist die Zuversicht dennoch groß.

Das Angebot richtet sich an Schüler der 6. und 7. Gym-Klassen, bzw. 3. und 4. BHS-Klassen und Lehrlinge. Teilnehmende widmen sich aktuellen Fragestellungen von Industrie und industrienahen Unternehmen, arbeiten in Kleingruppen zusammen und werden von Professoren der FH St. Pölten begleitet.

Innovation und Technik stehen im Mittelpunkt

Das Skills Camp ist kostenlos, der Fokus liegt auf der Digitalisierung: Jugendliche sollen innovative Methoden und neue Möglichkeiten der Technik kennenlernen und anwenden. Daraus kann sich eine Basis für ihre Vorwissenschaftliche Arbeiten oder Diplomarbeiten ergeben.

Zum eigentlichen Termin Ende August seien gerade Schüler mit Ferialjobs und Urlaub beschäftigt, der Zeitpunkt also nicht ideal gewesen, erklärt Gym-Direktor Ronald Binder, der das Schulgebäude an den drei Tagen zur Verfügung stellt und das Projekt auch darüber hinaus begleitet. Er betont zudem: „Wir haben in einem zusätzlichen Workshop erarbeitet, was Firmen in Sachen Digitalisierung brauchen. Die Ausschreibung ist jetzt viel konkreter und es ist aussagekräftiger, was auf die Teilnehmer zukommt.“ Als Partner wurden acht Unternehmen aus dem Waldviertel gewonnen – nämlich Agrana Stärke, Avia Gmünd, Eaton Industries Austria, Elk Fertighaus, Leyrer+Graf, Pollmann International, Entsorgung Stark und Test-Fuchs.

Angebot für Jugendliche aus ganz Österreich

Anmeldungen werden noch entgegengenommen, insgesamt ist das Skills Camp auf etwa 25 Jugendliche ausgelegt. Ab dem Schulbeginn wollen Stadtgemeinde und Schulen nochmal kräftig dafür werben - es geht nicht nur um Teilnehmer aus Gmünd, sondern theoretisch aus ganz Österreich. „Wir hoffen, damit einen positiven bildungspolitischen Impuls für die Region zu setzen“, betont der zuständige Stadtrat Johannes Tüchler: „Die Partnerschaft mit der FH St. Pölten ist da zentral.“

Im Gemeinderat dachten die Mandatare wie berichtet bereits an die Vision eines eigenen Hochschul-Standortes in Gmünd. Thematisch soll es beim Skills Camp unter anderem in Richtung Augmented und Virtual Reality, Künstliche Intelligenz und selbstfahrende Transportsysteme gehen.

Die Stadtgemeinde unterstützt das Skills Camp sowohl finanziell als auch administrativ, übernimmt etwa das Anmeldeprozedere und – wenn nötig – die Suche nach einer Unterkunft. Zum Programm gehören auch eine Wanderung in der Blockheide und ein Abend im Zeichen der Quantenphysik mit Physiker und Wissenschaftspublizist Florian Aigner.