Soirée bei Kerzenlicht: Beeindruckener Abend mit großartigen Musikern

Das Streichquartett trat bereits bei den Salzburger Festspielen, in der Hamburger Elbphilharmonie, in großen Konzertsälen Europas, Asiens, Nord- und Südamerikas auf. In Gmünd bot das Ensemble Mozarts Streichquartett in C-Dur KV 465. Dunklen, betörenden c-Moll-Akkorden standen festliche, helle C-Dur-Klänge gegenüber, wun- derbare Allegro-Melodik wurde von stürmischen Forte-Akkorden abgelöst, die erste Violine absolvierte virtuose Läufe und führte Dialoge mit dem Cello.

Es folgte das Streichquartett Nr. 2 op. 31 von Josef Suk, dessen Geburt sich 2024 zum 150. Mal jährt. Das anspruchsvolle, in seiner Zeit avantgardistische Werk entstand auf dem Höhepunkt seines kompositorischen Schaffens. Nach furioser Einleitung interpretierte das Quartett mit klanglicher Leuchtkraft das mit Kontrasten zwischen expressiven und heiteren Tonfolgen versehene Hauptthema, welches das Stück in variantenreichen Wiederholungen durchdringt, mit motivischen Zutaten, begleitet von Pizzicato-Läufen am Cello.

Nach der Pause gesellte sich Robert Pobitschka am Klavier hinzu. Gemeinsam präsentierten sie Schumanns Klavierquintett Es-Dur op. 44, bei dem gesteigerte Dynamik mit zurückhaltenden Tonfolgen wechselte und feurige mit lyrischen Passagen kontrastierten. Kurzfristig übernahm auch die Viola die Führung. Das Klavier begleitete die Streicher mit perlenden Läufen, feurigen Einsätzen und melodischen Sequenzen.

Ein beeindruckender Abend mit großartigen Musikern, den das Publikum mit langanhaltendem Applaus würdigte.