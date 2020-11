Man soll die Feste sprichwörtlich ja feiern, wie sie fallen. In der Gmünder Sole-Felsen-Welt kann ein wichtiges Fest allerdings nur im Stillen gefeiert werden: Zum zehnjährigen Bestandsjubiläum des Sole-Felsen-Hotels im Herbst 2020 gingen aufgrund der bundesweiten Coronavirus-Maßnahmen vorübergehend die Lichter aus.

Hoffen auf Comeback im Hauptmonat

„Wir werden das durchstehen!“, verspricht Geschäftsführer Bernhard Strohmeier zum Beginn des zweiten Lockdowns in Österreich. Er hofft, dass die Maßnahmen der Bundesregierung greifen, die Infektionszahlen rasch zurückgehen und sich die Sole-Felsen-Welt im Dezember – dem traditionellen Hauptmonat – wieder drehen kann. Vom ersten Lockdown, bei dem frische Lebensmittel mangels Alternativen im großen Stil verschenkt werden mussten, habe man gelernt, sagt Strohmeier: „Die Küche war schon seit vier Wochen angewiesen, nur noch so zu planen, als wären wir nur noch eine Woche in Betrieb.“

Hotel & Restaurant zuletzt in Top-Form, Zulauf zu Bad mäßig

Im Bad hat er in den vergangenen Wochen auch durch einen weitgehenden Totalausfall von Pensionisten über den ganzen Tag verteilt im Schnitt nur noch 500 Gäste registriert – so viele, wie eigentlich aufgrund der Covid-Maßnahmen zugleich in der Anlage hätten sein dürfen. Im Hotel konnte dafür dank des Rekordsommers trotz des Stillstandes im Frühling ein Finanzpolster aufgebaut werden, der über die schwierige kommende Phase helfen soll. Rund um den Nationalfeiertag war es zuletzt tagelang ausgebucht, auch am Wochenende vor dem zweiten Lockdown lag die Auslastung noch bei etwa 75 Prozent – und damit über den Erwartungen.

Das Wintergarten-Restaurant hatte sich zuletzt trotz aller verordneten Einschränkungen wie Sitzplatz-Limitierungen nach oben gearbeitet, etwa mit Spitzen von 150 Mittagessen pro Tag wieder das Niveau von vor Corona erreicht.

Keine Infektion in Zusammenhang mit Besuch in Bad, Hotel & Restaurant

Man habe durch unverhandelbare Umsetzung der Covid-Verordnungen immer wieder Kunden vor den Kopf stoßen müssen, blickt Strohmeier zurück: „Wir mussten leider häufig den Wunsch für ausnahmsweise acht statt sechs Personen an einem Tisch abweisen. Unsere Schutzmaßnahmen waren so intensiv, dass nicht wirklich was passieren konnte.“ –

Keine einzige Infektion stand bis zur verordneten Schließung mit einem Aufenthalt in Bad, Restaurant oder Hotel in Verbindung. „Umso trauriger ist es, dass pauschaliert alle schließen mussten“, so Strohmeier, der auch in der 185- köpfigen Belegschaft nur einen Coronafall registrierte: „Das war eine Teilzeitkraft, die an den drei Tagen vor dem positiven Test gar nicht im Dienst war.“

Die Aufrechterhaltung des Betriebes sei zuletzt trotzdem bereits eine massive Herausforderung gewesen. „Es brauchte jeden Tag ein neues Provisorium, weil Mitarbeiter im privaten Umfeld Kontakt zu Infizierten hatten und vorsorglich sofort nachhause geschickt wurden“, sagt Strohmeier.

Das große Ziel: Keinen Investitionsstau aufkommen lassen

Die Turbulenzen des Coronajahres haben hinsichtlich größerer Investitionen in die Infrastruktur vorübergehend vorsichtig gemacht. Einige Projekte wurden verschoben, so auch die Generalsanierung des kleineren Hoteltraktes. Trotzdem soll alles daran gesetzt werden, rasch wieder an eines der großen Erfolgsrezepte der Vergangenheit anzuschließen – rasch zu reinvestieren, das Haus gut in Schuss zu halten und erst gar keinen Sanierungs-Rückstau aufkommen zu lassen. „Vor allem im Bad steht einiges an“, sagt Geschäftsführer Strohmeier.