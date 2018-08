Eben erst wurde wie berichtet die Großbaustelle im Hotel Sole-Felsen-Bad abgeschlossen, schon tanzen beim Saunahügel am anderen Ende der Gmünder Wellness-Attraktionen die Baugeräte an: Eine große neue Salzsauna mit Platz für 80 Personen wird errichtet.

Für die neue Schwitzkammer, die optisch und von der Größe her stark an die beliebte Waldsauna erinnern soll, wird das eingezäunte Sauna-Areal noch in Richtung Beachvolleyballplatz um die bisherige Lagerfläche hinter der bestehenden Salzsauna und dem „Pongauer Ruheraum“ erweitert.

Immerhin 350.000 Euro werden laut Geschäftsführer Bernhard Strohmeier in die Hand genommen, die Kapazität der Salzsauna mit dem Salzaufguss als beliebtestem Aufguss im Programm verdoppelt sich damit beinahe.

Neue Attraktion in der bisherigen Salzsauna?

Die Lagerfläche wurde bereits geräumt, der Randbereich ausgeholzt, damit Mitte dieser Woche mit dem Saunabau gestartet werden kann. Der Ofen soll wie bisher in beleuchteten Salzstein eingefasst sein, zusätzlich kündigt Strohmeier für die Rückwände teilweise LED-hinterleuchtete Salzsteine an. Der Vorplatz wird mit robustem Kopfsteinpflaster ausgelegt.

Die Eröffnung ist für 1. Dezember geplant, das Solebad wird ab diesem Tag über drei große und drei kleine Saunakammern verfügen. Was mit der aktuellen, im Jahr 2009 bereits einmal kräftig erweiterten Salzsauna geschehen soll, das ist derzeit noch offen. Der ursprünglich angedachte Abriss des Gebäudes ist aktuell fraglich, Geschäftsführer Strohmeier schwebt „vielleicht die Verwendung für einen attraktiven neuen Zweck“ vor.