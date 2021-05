Es ist ein ungewohntes Bild, wenn das sonst so rege besuchte Restaurant in der Sole-Felsen-Welt leer ist. Auch die Ruhe in der Badewelt kommt einem fremd vor. „Es wäre mir lieber, wenn es schon anders wäre“, sagt Geschäftsführer Bernhard Strohmeier beim NÖN-Besuch im Top-Tourismusbetrieb wenige Tage vor der Öffnung. Am 19. Mai ging es in der Sole-Felsen-Welt wieder los – wenn auch mit Einschränkungen. Das Team hat die Zeit genutzt: Vor allem Badegäste werden einige Veränderungen bemerken.

Viel Neues zum Restart

Ganz besonders still war es bis vor kurzem im Rutschenbereich. Dafür hat sich das Rundherum in eine zauberhafte Schneewelt verwandelt – mit Eiszapfen und Pinguinen an den Wänden. Verantwortlich dafür zeichnen zwei Mitarbeiterinnen. „Ich freue mich, wenn Mitarbeiter Ideen einbringen“, erzählt Bernhard Strohmeier. Ganz ausgetauscht wurde die Rutsche beim Kleinkinderbecken. Sie wechselte die Farbe, ist nun blau statt grün.

Der Rutschenbereich wurde neu dekoriert. NÖN

Die größte Investition dürfte jene um über 100.000 Euro in die Damen- und Herrenduschen gewesen sein – vom Boden bis zur Decke. Die Veränderung ist nicht zu übersehen. Zum Duschen geht es ab sofort nämlich mitten in die Natur: Ein Fotomotiv der Gmünder Blockheide ziert die Wände der beiden Räume – und zwar 360 Grad. Die Waldviertel-Optik vom Hotel dehnt sich somit aufs Bad aus.

Was sonst noch passiert ist? Die Saunabar bekam eine neue Verkleidung und die Infotafeln im Bad wurden überarbeitet. In den vergangenen Wochen habe er mehrere Potenziale zur Veränderung gesehen: „Im regulären Betrieb fehlt oft die Zeit dafür.“

Was in Bad & Sauna gilt

Die „3 G-Regel“ ist auch fürs Sole-Felsen-Bad Voraussetzung. Dazu kommen FFP2-Maskenpflicht bis zum Liegeplatz und Mindestabstand von zwei Metern – auch im Wasser. Pro Bade- und Saunagast sind 20 m² einzuplanen. Geöffnet wird für externe Gäste zwar, aber: „Wir können leider nicht so viele reinlassen wie gewohnt. Ich befürchte, dass einige Gäste vor der Tür stehen werden und nicht mehr reinkommen“, sagt Strohmeier. Die Kapazität liegt normalerweise bei 1.100 Personen zur gleichen Zeit. Jetzt bei 250, Hotelgäste inklusive. Er rechnet deshalb mit etwa 150 externen Gästen.

Auf der Website wurde schon im Vorjahr ein Auslastungs-Ampelsystem eingeführt. Im Zweifelsfall helfe auch ein Anruf, rät Strohmeier: „Und der Gast muss beim Eintritt definitiv mehr Zeit einplanen.“ In der Sauna bleibt der Aufgussplan weitgehend wie geplant, ein Wedeln wird es vorerst aber nicht geben.

„Wichtig, dass wir öffnen dürfen.“Geschäftsführer Bernhard Strohmeier

Ganz zufrieden ist Strohmeier mit den Vorgaben nicht, gesteht aber: „Wir dürfen nicht jammern. Es ist wichtig, dass wir aufsperren können – auch für die Mitarbeiter.“ Ein bisschen kurz sei die Vorlaufzeit zur Öffnung schon gewesen. Vorarbeiten haben den Start erleichtert, die genauen Details waren aber unbekannt. „Unsere Becken waren zum Glück nicht leer, wir mussten sie nur aufwärmen.“

Mit dem angesprochenen Potenzial für Investitionen will er nichts überstürzen: „Wir haben im vergangenen Jahr genug vorfinanziert und warten noch immer auf Hilfsgelder.“ Die Beschäftigten – in der Sole-Felsen-Welt gibt es etwa 185 – waren in Kurzarbeit. Nur eine Handvoll habe das Unternehmen in dieser Zeit von sich aus verlassen. „Ich denke, das ist ein gutes Zeichen für den Betrieb“, betont er.

Reservierte Hotelzimmer & Restauranttisch

. Als die Öffnungsschritte bekannt wurden, seien die Hotelzimmer für die letzten beiden Mai-Wochenenden binnen zwei Tagen ausgebucht gewesen, erzählt Strohmeier: „Man merkt, dass die Bevölkerung reisen will. Aber der Gast will sich die Option freihalten, bis kurz vor der Anreise kostenlos zu stornieren.“ Die nötigen Nachweise für den Zutritt werden im Bad an der Kassa, im Hotel an der Rezeption und im Restaurant beim Eingang zum Wintergarten überprüft. Covid-Tests vor Ort sind aktuell in keinem der drei Bereiche vorgesehen.

Dass die Hotel-Buchungen auch in den kommenden Wochen steigen werden, ist für ihn ziemlich klar. Im Restaurant gibt es ebenfalls schon etliche Reservierungen – vor allem für den Vatertag. Der Platz ist durch die Abstandsregeln eingeschränkt: „Wir werden ihn optimal nutzen, um so viele Gäste wie möglich unterzubringen.“ So ruhig und leer wie in den vergangenen Wochen dürfte es jetzt trotz allem also nicht werden.