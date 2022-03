Solidaritätsaktion im Gymnasium: Schule setzte ein Zeichen

Um einen Beitrag der Hilfe zu leisten, initiierte die Schüler-Vertretung des Gymnasiums Gmünd eine Solidaritätsaktion, die am Freitag unter dem Motto „Stand with Ukraine“ realisiert wurde. Die Schulgemeinschaft versammelte sich auf den Außenanlagen. Viele Schüler trugen FFP2-Masken oder Kleidung in den ukrainischen Nationalfarben. Es gab ein Kuchenbuffet, um Geldspenden zu sammeln.

Mit dem Statement „Uns ist es nicht egal, was in der Welt passiert“ eröffnete Schulleiter Ronald Binder die Veranstaltung: Er freue sich über den „offenen Blick“ und das „offene Herz“ seiner Schüler. „Wir werden als Schule auch Flüchtlinge aufnehmen und sie bestmöglich unterstützen“, sagte er.

Die Rede von Schülerin Elisaveta Schwarz, selbst familiär in der Ukraine verwurzelt, löste große Betroffenheit aus. Dass die Ukraine und Russland historisch und kulturell verbunden sind, erläuterte der langjährige Russischlehrer Anton Steiniger. Schülervertreter und Initiator Lukas Müllauer übergab Klaus Rosenmeyer, Viertelsvertreter des Roten Kreuzes, schließlich die Spendensumme von über 3.100 Euro.

Abgeschlossen wurde die Aktion musikalisch mit „Give Peace a Chance“, blauen und gelben Luftballons mit Friedenswünschen und dem am Sportplatz dargestellten, ukrainischen wie russischen Wort für „Friede“.

