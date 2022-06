Sorge wegen Verkehrslast, auch wegen Umschlaglager-Bau

Werbung

Dass Großhändler Schachermayer in Gmünd bis zum Winter ein Umschlaglager für das Waldviertel errichtet, stößt bei Kristin Harrich von der Radlobby nicht nur auf Freude: Die Folgen durch zu- und abfahrende Lkw für die Bevölkerung seien „mindestens so relevant wie die wirtschaftlich erwünschten Effekte“, mahnt sie nach der NÖN-Berichterstattung über die Pläne.

Konkret irritiert Harrich der Standort im Access-Industrial-Park nördlich der Stadt – und abseits der B41. Es ist also mit zusätzlichem Schwerverkehr auch durch Gmünd zu rechnen. Im Norden brauche es durch Ausbauten in Access-Park, die Wasserfeld-Siedlung und Bauland in Breitensee ein Konzept für den Personenverkehr: „Es wurde aber weder für öffentliche Verkehrsmittel gesorgt (eine finanzielle Beteiligung durch die Unternehmen steht der Gemeinde zu) noch dafür, dass Fußgänger*innen und Radfahrer*innen diese Strecke sicher zurücklegen können. Im Gegenteil – mit jedem zusätzlichen Kraftfahrzeug wird die Litschauer Straße für diese gefährlicher.“

Der Problematik sei er sich bewusst, betont Infrastruktur-Stadtrat Martin Preis (ÖVP), er wohnt selbst im Wasserfeld. Schachermayer meldet das Personal für das Lager wie berichtet dezidiert für Gmünd an, zahlt damit lokal Steuern und wird als lokaler Betrieb auch vom Lkw-Verbot in der Stadt ausgenommen. Die acht angekündigten Lkw würden aber neben Vorteilen „hoffentlich keine massive Mehrbelastung“ bringen, sagt Preis: „Die Fahrzeuge werden die meiste Zeit nicht in Gmünd, sondern in der gesamten Region unterwegs sein.“ Und die Stadt an sich wurde bisher genauso schon von Schachermayer beliefert.

Der Stadtplatz ist wie berichtet mit Ausnahme des direkten Quell- und Zielverkehrs sowieso für Lkw tabu. Die Einhaltung des Durchzugsverbotes für ortsfremden Schwerverkehr in der ganzen Stadt soll durch die „City-Cops“ im Sommer verstärkt überprüft werden, kündigt Preis an. Immer wieder komme es noch zu Verstößen.

„Laufend dabei“, für Radler Lücken zu schließen

Harrichs Unzufriedenheit mit den unmotorisierten Bewegungs-Möglichkeiten aus der Stadt in Richtung Wasserfeld versteht Preis. „Wir befassen uns aber sehr intensiv mit der Frage, wie auch die Litschauer Straße entschärft werden kann“, spricht er von Überlegungen, die nicht von heute auf morgen umsetzbar seien. Die Engstelle im Kreuzungsbereich mit der Unteren Böhmzeile sei dabei ein zentrales Kriterium.

An sich verweist Martin Preis aber auf ein im regionalen Vergleich überdurchschnittlich dichtes Gmünder Radwegenetz, „wir sind seit Jahren laufend dabei, Lücken zu schließen“. Für den Sommer geplant ist wie berichtet in der Schremser Straße die Schaffung eines Geh- und Radweges samt Übergang – von Schrems kommend links als Verbinder von Tankstelle und dem Abzweiger Richtung SV-Sportplatz/Schulgasse. Quasi als Vorleistung wurde soeben der ramponierte Schotter-Radweg im Bereich „Hütherkurve“ komplett erneuert.

