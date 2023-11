Sozial Aktiv, lebmit & bunttex: Finanzierungszusage bis Herbst 2024

Im Oktober wurde wie berichtet bekannt, dass 16 der 28 Transitplätze in Gmünd schon mit Anfang 2024 gestrichen und die beiden Beschäftigungsprojekte fusioniert werden sollten. Dass der Sparkurs nun doch sanfter ausfallen dürfte, stellte der Gmünder AMS-Geschäftsstellenleiter Harald Resch schon Anfang November in Aussicht, es formten sich Ideen zu einem zukünftigen „Reallabor inklusive Arbeit“.

„Die beiden Beschäftigungsprojekte ‚lebmit & bunttex‘ und ‚Sozial Aktiv‘ in Gmünd sind in den vergangenen Jahren zu echten Erfolgsprojekten für Menschen geworden, die aus verschiedensten Gründen sehr schwer am Arbeitsmarkt in der Region Fuß fassen können“, betont die Gmünder Bürgermeisterin Helga Rosenmayer. Für alle Beteiligten sei „der heutige Tag dadurch zu einem sehr guten Tag geworden.“ Nach Bekanntwerden geplanter Einsparungsmaßnahmen seien umgehend Gespräche bezüglich der Fortführung geführt worden. Rosenmayer: „Vielen, die sich intensiv für die Fortführung der beiden Beschäftigungsprojekte eingesetzt haben, fällt jetzt ein Stein vom Herzen. Die konstruktiven Gespräche haben gefruchtet und damit zeigt sich einmal mehr: Wer sich ernsthaft und ehrlich einsetzt, wird auch auf Gehör stoßen.“

Es sei immer öfter eine große Herausforderung, die vielen offenen Stellen am Arbeitsmarkt mit Fachkräften zu besetzen, so Rosenmayer. Andererseits könne man Projekte wie Sozial aktiv und lebmit & bunttex nicht von heute auf morgen neu ausrichten. „Dazu braucht es Zeit. Und diese Zeit wurde nun, wie man hört, allen betroffenen Arbeitsmarktprojekten in Niederösterreich gegeben. Danke allen Beteiligten für diese Lösung“, sagt sie.