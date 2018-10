Mangelnde Information und Mitbestimmung waren vor der Gemeinderatswahl 2015 die großen Kritikpunkte der ÖVP am damaligen SPÖ-Bürgermeister Andreas Beer. Vier Jahre später ist im Gemeinderat ein heftiger Streit um dieses Thema entfacht – bloß steht nun die ÖVP in der Kritik. Es geht um das Lagermuseum und den ersten Seniorenausflug der Stadt.

Dass Letzterer am 2. Jänner ausgeschrieben und am 15. Mai abgehalten wurde, aber erst am 8. Oktober in den Gemeinderat ging, erregt die Sozialdemokraten. Sie seien überhaupt nicht informiert worden, klagt Klubchefin Beatrix Vischer-Simon: „Das ist eine ungeheuerliche Vorgehensweise! Es ist immer dasselbe Theater.“ In den Stadtnachrichten seien alle eingeladen worden, entgegnet VP-Klubchef Martin Preis. Eine Frechheit sei das, kontert Vischer-Simon: „Müssen wir jetzt die Stadtnachrichten lesen, um überhaupt an Informationen zu kommen?“

VP-Stadtrat Jürgen Trsek beteuert, im „Stadtrat-Jour-Fixe“ informiert zu haben. Er lasse sich den Ausflug nicht madig machen. Niemand tue das, betonen die Sozialdemokraten, die Sache sei an sich gut. Der Beschluss für die nicht durch Zahlungen der Teilnehmer gedeckten Kosten (2.400 Euro) fällt sogar einstimmig. „Von uns hat aber definitiv keiner davon gewusst“, sagt SP-Stadtrat Thomas Miksch, Genosse Michael Bierbach bestätigt das. Vischer-Simon sagt später zur NÖN, die Sitzungsprotokolle von vor und nach der Ausschreibung würden das belegen.

Rosenmayer: „Wissen ist auch eine Holschuld“

„Alle wussten es!“, legt sich Bürgermeisterin Helga Rosenmayer (ÖVP) jedenfalls fest: Jeder der 29 Gemeinderäte dürfe dasselbe wissen. „Ich bin so bemüht, dass jeder alles weiß. Wissen ist aber auch eine Holschuld – es ist eure Aufgabe, auch einmal zu fragen, was los ist. Von euch kommt kein Murrer.“ 82 Teilnehmer hätten sehr wohl vom Passau-Ausflug erfahren. Vischer-Simon: „Ich werde nicht jede Woche fragen, ob ein erster Senioren-Ausflug geplant ist.“

VP & SP werden in der Sache nicht einig. Auch zum Lagermuseum, das den Gemeinderat als „Haus der Zeitgeschichte“ passiert, fühlen sich die Sozialdemokraten desinformiert. Rosenmayer vor der Abstimmung über die Aufträge zur baulichen Adaptierung des Haupttor-Anbaus (Kosten: 202.000 Euro, 20 % davon bleiben der Stadt): „War das nicht im Stadtrat?“ VP-Klubchef Preis: „Freilich. Da sind aber auch keine Fragen gekommen.“

SP-Klubchefin Vischer-Simon lässt das nicht stehen: Sie habe auch im Stadtrat um Auskunft gebeten, diese sei ihr zugesagt worden. „Ich bitte wirklich um Info, was da genau geplant ist: Was passiert hier?“ Stadthistoriker Harald Winkler arbeite gerade ein Konzept für die inhaltliche Aufbereitung aus, klärt VP-Stadtrat Alexander Berger auf. Es gebe Kostenvoranschläge, Start solle im Frühjahr 2019 sein.