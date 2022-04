Spendenübergaben für Ukraine-Hilfe

Weiterhin gibt es in der Stadt Gmünd zahlreiche Hilfsaktionen für die Ukraine.

Die Firma Leyrer+Graf stellte dem Roten Kreuz für die Initiative „Ukraine – Hilfe für Menschen im Konflikt“ 10.000 Euro zur Verfügung. „Wir haben uns stellvertretend für die vielen Institutionen für eine Spende an das Rote Kreuz entschieden, denn Jean-Henry Dunant hat das Rote Kreuz aus einer Kriegssituation heraus gegründet, um den Menschen in Not und den Verwundeten zu helfen“, sagt CEO Stefan Graf. Mit der Unterstützung sollen, so Graf, jene Güter und Lebensmittel gekauft werden, die am dringendsten benötigt werden.

Die Initiatoren des „Lichtermeeres für Ukraine Flüchtlinge“ trafen sich am 28. März bei der Herz-Jesu-Kirche (die NÖN hat berichtet). Für die freie Entnahme der Produkte aus der Waldviertler Kinderwerkstatt „Huki“ und der Schneiderei Gudrun wurden insgesamt 524 Euro gespendet. Die Änderungsschneiderin Gudrun Stinauer will ihren Betrag mit bisher allen weiteren Geldspenden an das Rote Kreuz für Flüchtlingshilfe übergeben. Barbara Apfelthaler von „Huki“ will mit über 20 Flüchtlingskindern den Erdbeerhof Wunderlich in Obergrünbach besuchen und dort Patik-Shirts anfertigen.

