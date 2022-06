Stadt greift Engpässen vor: Autokauf 2024 jetzt in Auftrag gegeben

Werbung Tag der offenen Tür Anzeige TE Connectivity öffnet Türen für Besucher

Ungewöhnlicher Einkauf der Stadt Gmünd: Der Gemeinderat beschloss einstimmig Ankäufe zweier Fahrzeuge für den Fuhrpark – die im vierten Quartal 2023 und ersten Quartal 2024 benötigt werden.

Eine Crafter-Pritsche soll im November 2023 getauscht werden, eine zweite im Februar 2024. Wegen langer Lieferzeiten sei die Bestellung jetzt erforderlich, sagte Stadtrat Benjamin Zeilinger (FPÖ), im Beruf Vertriebsleiter in einem großen Autohaus. Sein Antrag für den Kauf beim RLH Gmünd-Vitis als Billigstbieter mit einem Gesamtpreis von etwa 103.000 Euro und zur Leasing-Finanzierung wurde im Gemeinderat einstimmig angenommen.

Zeilinger nennt der NÖN mehrere Ursachen für die Knappheit. Den Anfang machten Engpässe bei Halbleitern für Mikrochips. Autobauer hätten durch die Covid-Krise bedingte Verkaufseinbrüche in Europa überschätzt, Bestellungen auch für Halbleiter reduziert, während sie in der Elektronikbranche benötigt und eingelagert wurden, sagt er. Kaum seien die Turbulenzen halbwegs eingedämmt gewesen, habe der Ukraine-Krieg die nächste Verknappung ausgelöst: „Die Ukraine ist ein Nadelöhr für Kabelbäume in Europa. Lieferzeiten für verschiedene Nutzfahrzeuge sind aus heutiger Sicht erst Ende 2023.“ Weiterer Druck komme aus Shanghai, wo ein harter Lockdown den wichtigsten asiatischen Umschlagplatz für Schiffstransporte wochenlang blockiert habe.

Eine Verschärfung habe in Österreich die 2021 durch die Regierung eingeführte Normverbrauchsabgabe für leichte Nutzfahrzeuge losgetreten. Kunden sei natürlich geraten worden, Bestellungen vorzuziehen, um starken Verteuerungen vorzubeugen – die NÖN berichtete vom Ärger des Heidenreichsteiner Unternehmers Alfred Handl über ein im Sommer durch die NoVA von 29.000 auf 40.000 Euro gestiegenes Angebot für das exakt gleiche Fahrzeug. Produktionskapazitäten für 2022 seien somit teils schon 2021 verbraucht worden, beteuert Benjamin Zeilinger.

Flotter geht‘s mit den Bauhof-Toren

Auf Antrag von Martin Preis (ÖVP) wurden indes drei Werkstätten-Tore mit Auslieferung noch 2022 sowie je ein Garagen- und Waschbox-Tor für 2023 in Auftrag gegeben – um gesamt etwa 64.000 Euro brutto bei der Firma Silbernagel. Hintergrund sei der teils sehr desolate Zustand der bis zu 50 Jahre alten Bauhof-Tore, so Preis: „Im Herbst 2021 ist an einem eine Aufhängung gebrochen, ein Unfall wurde nur durch Zufall verhindert.“

