Stadtplatz-Entlastung: Kanalbau in der Mühlgasse

Eine im September in der NÖN angekündigte Baustelle im Zentrum rückt etwas verzögert ins Licht der Öffentlichkeit: Der Mischwasserkanal wird durch einen starken Regenwasserkanal von der Kirchengasse via Dwirkabergerl in die Mühlgasse entlastet, von hier wird derzeit ein neuer Ablauf in die Lainsitz geschaffen. Die Arbeiten in der Kirchengasse, die vorübergehend eine Totalsperre nötig machen, erfolgen erst 2023. Danach wird der Stadtplatz bei Starkregen direkt in den Fluss entwässert.

Das schon länger geplante Projekt mit Kosten von über 300.000 Euro wurde im Juni akut, als die Fahrbahn am Dwirkabergerl unterm Druck massiver Regenmassen spektakulär gebrochen ist.

Ins Finale geht indes allmählich die letzte Straßenbaustelle des Jahres in Gmünd: Die 170.000 Euro schwere Generalsanierung des Mittelteils der Stiftergasse in der Neustadt schreitet voran und soll laut Stadtbaudirektor Michael Prinz – falls es das Wetter erlaubt – noch heuer fertiggestellt sein.

