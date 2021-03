Rund um den Frühlingsbeginn lief in der Bezirkshauptstadt Gmünd – begleitet von teils heftigen Schneeschauern – das Straßen-Baustellenjahr 2021 an: Im Vorfeld der 2020 wegen Covid vertagten Generalsanierung der Gymnasiumstraße wurde die davon zur Walter-straße abzweigende Josef-Gangl- Gasse aufgegraben. Die Wiese zwischen Mühlgassen-Parkplatz und Braunauplatz wurde indes zum Lagerplatz umfunktioniert.

Beides hängt zusammen, und auch die Arbeiten in der Brüder-Baumann-Straße haben damit zu tun, wie der Gmünder Stadtbaudirektor Michael Prinz der NÖN erklärt. Die Wiese, an der noch vor vier Jahren zwei von der Stadtgemeinde erworbene und in der Folge geschleifte Wohnhäuser gestanden waren, wird als Zwischenlager für die kommenden Straßenarbeiten rund ums Gym genutzt.

Die Josef-Gangl-Gasse ist bereits gesperrt. Markus Lohninger, Markus Lohninger

In der Josef-Gangl-Gasse wurde vorige Woche mit der Sanierung der Wasserleitungen begonnen, unter anderem auch der Kanal wird in den nächsten Tagen erneuert. In der Gymnasiumstraße soll es indes nach Ostern so weit sein, erklärt Prinz: „Vorher muss noch der untere Teil der Brüder-Baumann-Straße bei den Wohnhäusern asphaltiert werden.“

Diese Straße wird neben dem früheren Textilriesen Baumann als alternative Verbindung der Schremser Straße in Richtung Schulgasse, Gymnasium und Mittelschule ertüchtigt, sie wird künftig auch eine neue Siedlung erschließen.

Die Generalsanierung der arg ramponierten Gymnasiumstraße ermöglicht freilich auch die optische Neugestaltung, vorige Woche gab es dazu laut Bürgermeisterin Helga Rosenmayer (ÖVP) auch Anrainergespräche.