Ein arbeitsreicher Herbst erwartet das Raiffeisen-Lagerhaus Gmünd-Vitis mit 80 Millionen Euro Umsatz und 400 Beschäftigten in den Bezirken Gmünd, Waidhofen und Zwettl in eigener Sache: Geplante Infrastruktur-Ausbauprojekte müssen durch überregionale Material- und Personal-Engpässe navigiert werden, zudem sorgten Schäden nach Hagel-Unwettern bis weit ins nächste Jahr hinein für Baustellen bei RLH-Hallen.

Neubau: Lager, Büro- & Verkaufsraum sowie Mannschaftsraum

Deutlich verzögert erfolgte der Neubau einer Mehrzweckhalle anstelle der früheren Molkerei in der Conrathstraße in Gmünd, der eigentlich fürs Frühjahr geplant war. „Inzwischen werden aber die Fundamente geschaffen, bis Jahresende möchten wir die Wände hochziehen und das Dach erstellen“, sagt Geschäftsführer Günter Zaiser: Die Deckenpaneele sind demnach für Woche 50 vorgesehen, wenn es das Wetter zulässt. Über den Winter soll der Innenausbau laufen, damit eine Fertigstellung bis Frühjahr, spätestens Frühsommer möglich ist.

Der Plan hat sich in den vergangenen Monaten noch geändert. Vorgesehen sind nun auf etwa 2.000 m 2 Nutzfläche ein Lager für landwirtschaftliche Betriebsmittel wie Saatgut, Düngemittel oder Pflanzenschutz, außerdem zwei Getreideboxen als Puffer für „Überlager“ sowie ein Büro- und Verkaufsraum für Landwirte. Auch ein Mannschaftsraum für das etwa zehnköpfige Team vor Ort ist geplant.

Kalkuliert wird mit Kosten von etwa 1,7 Millionen Euro. Angedacht wird, in einem Aufwasch auch gleich die Asphaltdecke im weitläufigen Außenbereich zu erneuern, die Kosten würden sich in dem Fall laut Zaiser in Richtung der zwei Millionen bewegen. Den Hoch- und Tiefbau wickelt „Nachbar“ Leyrer+Graf ab, die Bereiche Dach, Installationen und Elektroinstallationen wickelt das Lagerhaus selbst ab.

Vier Lagerhaus-Projekte im Zwettler Bezirk

Während die Planungen für einen großen Markt für Lebensmittel, Haus & Garten am Firmensitz in der Albrechtser Straße in Gmünd einmal mehr nach hinten verschoben wurden, nähert man sich hinsichtlich eines kleineren Marktes inklusive Haus- & Garten in Schwarzenau der Planungsphase. Ein Spar-Markt wurde im Vorjahr als Übergangslösung geschaffen. „Jetzt wird evaluiert, ob ein Um-, Zu- oder gar Neubau kommen wird“, sagt Zaiser.

In Göpfritz, Allentsteig und Bernschlag hatten Hagel-Unwetter im Sommer indes Schäden von etwa einer halben Million Euro an RLH-Hallendächern angerichtet. Für 2022 zeichnen sich nach provisorischen Lösungen die Generalsanierung des Bau- & Gartenmarktes samt neuer Dächer der Getreidehallen in Göpfritz, ein Neubau der kleinen Lagerhalle in Allentsteig sowie neue Dächer über den Getreide-Lagerhallen in Bernschlag ab.