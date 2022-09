Neue Zweigstelle: k:zwei jetzt auch in Wörschach

Werbung Blicke zurück & nach vor Anzeige 30 Jahre Hopferl: Ein Biertreff wurde zum Stadtwirtshaus

Die „k:zwei Steuerberatungsgesellschaft KG“ aus Gmünd beschreitet neue Wege: Sie eröffnete fünf Jahre nach der Übersiedlung innerhalb der Stadt nun in Wörschach in der Steiermark einen zusätzlichen Standort.

Unter den gut 40 Feiergästen habe er durchaus Freude über den Start einer Zweigstelle in Wörschach wahrgenommen, sagt Geschäftsführer Christian Kunst. Der Schritt habe sich aus mehreren Gründen ergeben: „Die Gegend taugt uns privat, zugleich haben wir wegen einiger Klienten – vor allem Gastronomen und Appartement-Vermieter – auch beruflich oft hier zu tun.“ Vieles geschehe online, komplett könne der persönliche Kontakt aber nicht ersetzt werden. Der verursache hier eben lange Fahrzeiten: „Daher hatten wir 2021 eine kleine Wohnung in Wörschach eingerichtet. Jetzt folgte unweit davon das Büro mit zwei Arbeitsplätzen und kleinem Besprechungsraum für Gespräche mit Klienten.“

Zunächst soll es eher als Repräsentanz dienen, für 2023 plant Kunst aber eine permanente Besetzung mit ein bis zwei fixen Mitarbeitenden.

Vorbereiten auf Zeit nach Covid

Der Zeitpunkt für die Erweiterung wurde nicht zufällig gewählt: Zweieinhalb Jahre nach Ausbruch der Pandemie entspanne sich die aus beraterischer Sicht „extrem herausfordernde Situation“ rund um Förderungen, sagt Kunst, „dadurch können wir uns auf eine Zeit nach Corona vorbereiten und uns für die Zusammenarbeit mit weiteren Klienten rüsten“.

Ausbauen will er auch den Auftritt in Tschechien. Man sei „fit“ im internationalen Steuerrecht, seine mit 25 Prozent an der KG beteiligte Partnerin und Gattin Alena stammt aus Tschechien . Im Nachbarland habe k:zwei schon einen nennenswerten Klientenstock. Erst vorige Woche wurde demnach die steuerliche Vertretung in Österreich für einen tschechischen Konzern mit weltweit 50.000 Beschäftigten übernommen.

Belegschaft in fünf Jahren verdoppelt

Mit einer Beschäftigten war Christian Kunst im Jahr 2011 in Gmünd – parallel zur heute noch aufrechten Beteiligung an der Wiener „Meßner & Kunst OG“ – gestartet. Als 2016 die Übersiedelung vom Stadtplatz in die Litschauer Straße vorbereitet wurde, waren es mit dem Chef bereits sieben Köpfe. Heute widmen sich 14 Personen den Belangen von 585 Klienten. Ein Mitarbeiter, Philipp Scherzer, ist Berufsanwärter zum Steuerberater und soll 2023 die Ausbildung abschließen. Der Plan ist, dass er danach zum Kanzleipartner wird.

Wie der Steuer- und Unternehmensberater die wirtschaftliche Lage bewertet?

Noch gehe es den Betrieben großteils gut, trotz Teuerungen und Schwierigkeiten bei der Personalsuche. „Man merkt aber, dass die Vorsicht wächst“, sagt Christian Kunst. Er verfolgt vor allem politische Diskussionen um angedachte Energiepreis-Förderungen für Klein- und Mittelbetriebe gespannt mit: Die Mehrzahl seiner Klienten ist in diesem Bereich angesiedelt.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.