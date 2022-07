Neue Idee vor Umsetzung: Mit Eseln durch Blockheide

Werbung

Vor kurzem haben der Verein Naturpark Blockheide und Andrea Köck erstmals gemeinsame Esel-Wanderungen durch die Blockheide“ angeboten. Dieser „Testlauf“ war erfolgreich und soll im kommenden Jahr fortgeführt werden.

Die Gmünderin Andrea Köck ist Diplompädagogin, Hundetrainerin, Schamanin und leidenschaftliche Reiterin. Mit ihren 40 Tieren lebt sie in Steinbach (Gemeinde Brand-Nagelberg) und bietet wie berichtet seit einigen Jahren Wanderungen mit ihren Eseln an. Dabei könne man der Hektik und den eigenen Problemen entfliehen, sagt Köck. Deshalb sei das Angebot sehr gefragt: „Im Vorjahr haben Josef Reiterer und Franz Breiteneder vom Naturparkverein mit mir die Idee geboren, diese Esel-Wanderungen auch in der Blockheide anzubieten. Es wurden drei Termine vereinbart“, erzählt Andrea Köck, die diese speziellen Wanderungen „Granitstein-Touren“ genannt hat.

Teilnehmer bewiesen großes Durchhaltevermögen

In der Vorwoche gab es die dritte und somit vorerst letzte Wanderung im Rahmen der Kooperation mit dem Naturparkverein. „Das Interesse war wirklich gut, alle Teilnehmer waren begeistert und zeigten immenses Durchhaltevermögen. Wir haben uns bei Hitze durch den Wald mit den Heidelbeersträuchern und dem Unterholz gekämpft und mussten auch Bäume, die bei den vergangenen Unwettern entwurzelt worden sind, ausweichen“, sagt sie. Die Teilnehmer seien bei den dreistündigen Touren immer offener und gesprächiger geworden.

Gestartet wurde beim Bauernhof von Andrea Köck, dann ging es Richtung Ludwigsthaler Teich, zur „Tanzbuche“ und zur riesigen Stein-Wand zu Ehren des Waldgründers Valsassa. Beim „Vater unser-Stein“ ging es wieder retour. Auch Bürgermeisterin Helga Rosenmayer, die als Obfrau den Naturparkverein leitet, war von den Esel-Wanderungen fasziniert.

„Esel-Coaching“ kann bei verschiedensten Problemen helfen

Im kommenden Jahr soll die Kooperation mit dem Verein Naturpark Blockheide fortgesetzt werden. Bis dahin will Köck mit „Esel-Coaching“ auch Personen mit verschiedensten Problemen helfen. „Das geht von Angstzuständen bis hin zu Beziehungsproblemen.

Teilnehmer sehen sofort, ob sie am richtigen Weg sind oder nicht. Wenn der Weg richtig ist, dann geht der Esel freiwillig mit, wenn nicht, dann eben nicht“, erklärt sie: „Das ist auch für mich immer wieder sehr berührend, denn einem Esel kann man nichts vorspielen.“

