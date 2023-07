Stella Maria Barghouty: Out bei NÖN- Talenteshow als Initialzündung

Kritik könne oft helfen, sagt Andy Marek vor der bereits 14. Staffel von „NÖN sucht das größte Talent“. Warum? „Man macht es vielleicht beim nächsten Mal besser.“ Eine, auf die das auf jeden Fall zutrifft, ist die 13-jährige Wienerin und Wochenend-Gmünderin Stella Maria Barghouty. Sie hat ihre bittere Enttäuschung nach dem Ausscheiden im Viertelfinale der NÖN-Show 2022 zum Anlass genommen, ihrer jungen Karriere die entscheidende Richtung zu geben.

Bereits sieben Lungenentzündungen. Stella feilt nun an der „Vocal Academy“ von Monika Ballwein (Dancing Stars) an ihrer Singtechnik, startete einen Instagram-Kanal mit bereits über 5.000 Followern, hat auf Youtube mehr als 150.000 Menschen mit ihrer Musik erreicht. Im Juni gab sie nun auch ihr erstes großes Konzert: Stella sang vor mehr als 200 Gästen 16 Lieder mit Band im schmucken Veranstaltungszentrum der VHS Döbling. Dabei nahm sie auch mit Unterstützung der Volksbank fast 1.800 Euro ein, die sie der Österreichischen Lungenunion übergab.

Sie hat nämlich eine gemeinsame Vergangenheit mit der Lungenunion. Und sie hat eine Mission, die über musikalischem Erfolg steht: Stella Maria Barghouty, die schweres Asthma nach sieben Lungenentzündungen durch das Singen „so gut wie besiegt“ hat, will andere Betroffene mit ihrer Freude anstecken und motivieren, ihrem Beispiel mit aktivem Kampf gegen die Krankheit zu folgen.

Die Impulse setze sie alle selbst, schmunzelt ihr Vater Hussein, Sohn einer Gmünderin und eines Jordaniers, den es wie berichtet durch Serienbesuche im Sole-Felsen-Bad wegen Stellas Asthmas zurück zu seinen Wurzeln gezogen hat. Die vierköpfige Familie erwarb schließlich ein Haus in der Gmünder Katastralgemeinde Eibenstein, sanierte es und verbringt hier seither die Wochenenden und Ferien, Stellas Bruder Erik (10) mischt bei den Eibensteiner Fußballern mit. Auch beruflich fasste der Familienvater, der in Wien mit seinem Bruder eine Steuerberatungs- und Wirtschaftstreuhandkanzlei führt, im Waldviertel Fuß, betreut mittlerweile auch Kunden von hier.

Kampf gegen Asthma als Kinderbuch. Stella sprudle einfach vor Ideen, sagt Hussein Barghouty, geselle sich etwa spontan zu einem Straßenmusiker oder organisiere im Urlaub mitten in der Wüste in Ägypten einen Videopost, der dort schließlich über Instagram 400.000 Personen erreicht. In Gmünd wurde im Steinbruch für ein Video gedreht. Das Benefizkonzert für die Lungenunion in Wien sei ihre Idee gewesen („Papa, ich will mich bedanken!“), genauso will sie nach einem Auftritt beim Wackelstein-Festival am 22. Juli (Open Stage) nun im Herbst auch ein Benefizkonzert im Gmünder Palmenhaus geben.

Ebenfalls geplant ist in Zusammenarbeit mit der Illustratorin Natascha Berger ein Kinderbuch über eine Asthmakranke, die ihre Krankheit durch das Singen besiegt. „Quasi als Ratgeber für Leidensgenossen, der ihnen die Angst nimmt“, sagt der Vater: „Es gibt ein solches Buch derzeit leider nicht.“

Mit „Breathless“ bei Vera. Parallel zum Unterricht an der Ballwein-Akademie trifft sich die Singer/Songwriterin einmal die Woche in Wien mit Giovanna und Mario Fartacek zum gemeinsamen Tüfteln an der Umsetzung von Songideen. Fünf Eigenkompositionen hat sie seit 2022 veröffentlicht, darunter „Breathless“, das die eigene Geschichte vom Ringen um Luft seit den ersten Atemzügen und die therapeutische Wirkung des Singens beschreibt. 42.000 Mal wurde das Video, das auch bei Vera Russwurm vorgestellt wurde, auf Youtube bisher geklickt. „Dance for One“ wurde nun als erster Song durch das Label Assim Records veröffentlicht.

Zurück zur NÖN-Talenteshow. Die Enttäuschung bei der Talenteshow habe letztlich den Weg geebnet, einige radikale – auch optische – Veränderungen nach sich gezogen, sagt der Papa heute: „Andy hat mit seiner Analyse einen guten Job getan. Es wurde offenkundig, dass an der Performance zu arbeiten ist.“ Trotzdem hat Stella Maria Barghouty mit „NÖN sucht das größte Talent“ noch eine Rechnung offen, deshalb macht sie im September definitiv wieder mit (alle Infos: NÖN.at/talent). Wer weiß – vielleicht bleibt Juroren und Live-Publikum nun nicht der Atem, aber die Spucke weg.