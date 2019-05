„Wo ist mein Storch Franzi?“ – Diese Frage lässt den fast 80-jährigen Gmünder Josef Stoifl seit der Vorwoche nicht mehr los. Mit Tränen berichtet er vom Verschwinden seines „Haustieres“.

Der Storch kam seit 2014 während seiner „Sommerfrische“ in Gmünd fast täglich zu Josef Stoifl auf Besuch und holte sich sein Futter. „Damals entdeckte der Storch die Futterstelle, die ich für die Krähen eingerichtet hatte. Dort holte sich auch Franzi, wie ich ihn genannt habe, sein Futter. Wir sind seither enge Freunde geworden“, so Stoifl – über diese Freundschaft berichtete die NÖN bereits im Sommer 2014.

NOEN Über Storch Franzi und seinen Freund Josef Stoifl berichtete die NÖN bereits im Sommer 2014.

Franzi kehrte Ende März von seinem „Winterurlaub“ nach Gmünd zurück. Einer seiner ersten Wege war zu Josef Stoifl in die Dr.-Karl-Renner-Straße. „Er hat sich wieder Futter geholt“, so Stoifl. Seit 17. April ist Franzi jedoch verschollen. „Mein Neffe, der in der Nähe der Bobbin wohnt, hat den Storch auch seither nicht mehr am dortigen Horst gesehen. Ich bin sehr traurig“, so Stoifl, der nach einem Schlaganfall 2013 nicht mehr mobil ist und jetzt wieder einige Wochen im Krankenhaus war.

Die Beziehung zwischen Stoifl und Franzi ist etwas Besonderes: Franzi fliegt beim Abschied im Herbst ganz tief über das Stoifl-Haus und klappert laut. Er frisst direkt neben seinem „Freund“ die vorbereiteten Leckereien wie Speck oder Leberkäse.

„Ich weiß, dass Störche bis zu 40 Jahre alt werden können und hoffe, dass mein Franzi doch wieder auftaucht. Ich denke sehr oft an ihn“, so der „Storchenvater“. Hinweise nimmt er unter 02852/54397 entgegen.