Der Schremser hatte den Sturzhelm der Marke „Rockystar“ am vergangenen Sonntag zwischen 15 und 16 Uhr auf seinem am Hauptplatz in Schrems abgestellten Moped gelegt – leider ungesichert.

Der schwarze Helm mit der gelben Aufschrift „Rockystar“ dürfte jemand anderem auch sehr gut gefallen haben und dieser nahm den Helm einfach mit.