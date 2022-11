Teuerungen: Boom in Handy-Werkstatt

Wo noch sparen, wenn Geiz inmitten einer Teuerungswelle plötzlich wieder „geil“ ist? Klar, das neueste Handy muss nicht dringend jetzt her – wenn es das alte noch ein Zeiterl macht. Dass das Alte es etwas länger macht, dafür sorgt die Handy-Werkstatt Gmünd als einzige aktive Servicestelle im gesamten Oberen Waldviertel. 2017 gegründet, erfreut sie sich derzeit einer Rekordnachfrage.

Die Firmengründer Manuel Antoni und Bernd Tagwerker stehen mittlerweile vor der Aufnahme eines ersten angestellten Mitarbeiters.

Dank Reparaturbonus: Günstiger als vor den Teuerungen

Um die 75 Geräte werden derzeit laut Antoni pro Woche repariert, das seien etwa 40 Prozent mehr als vor einem Jahr um diese Zeit. Der Trend gehe in Richtung Reparatur statt Neukauf. Zwar habe wegen teurer gewordener Ersatzteile und höherer laufender Kosten auch die Handy-Werkstatt die Preise anheben müssen, aber: „Dank des Reparaturbonus sind wir für Kunden immer noch günstiger als zu Zeiten vor Teuerung und Reparaturbonus.“

Der Reparaturbonus ist wie berichtet eine Initiative des Bundes für Reparatur bzw. Upgrade gebrauchter Elektrogeräte, um der Verschwendung von Rohstoffen & Energie entgegenzuwirken und den Elektroschrott zu reduzieren. Private bekommen so bis zu 50 Prozent der Reparaturkosten für klassische elektrische Haushaltsgeräte (maximal 200 Euro) bei Partnerbetrieben wie auch der Handy-Werkstatt ersetzt.

Am Weg zum offiziellen Partner von Apple

Etwa 20 Prozent der Handyreparaturen werden hier über Partnerbetriebe etwa aus dem Handel in Auftrag gegeben, der Rest komme von privaten Nutzern großteils aus den Bezirken Gmünd, Waidhofen und Zwettl, sagen die Firmengründer. Tagwerker: „Die bringen ihr Gerät im Regelfall nach vorheriger Terminvereinbarung bei uns im Access-Industrial-Park vorbei, nutzen die Wartezeit für den Einkauf in der Stadt und fahren mit repariertem oder sogar aufgewertetem Handy wieder heim.“

Bei Apple absolviert das Duo aktuell einen Zertifizierungsprozess, an dessen Ende die Handy-Werkstatt offiziell als unabhängiger Reparaturanbieter für die ganze Bandbreite aller Apple-Produkte auch außerhalb der Garantiezeit gelistet wird. Vieles sei bei Apple-Geräten bereits möglich, sagen die Waldviertler, von einer vollen Partnerschaft versprechen sie sich aber klare Verbesserungen wie vollen Zugang zu Original-Ersatzteilen und -Werkzeugen, Reparaturanleitungen und Diagnosemöglichkeiten.

Das Ziel: Zusätzliche Kapazitäten dank erstem Mitarbeiter

Bei gut 75 Geräten pro Woche und etwa eineinhalb Stunden Arbeit pro Handy können die zwei gleichberechtigten Geschäftsführenden Gesellschafter längst von Vollauslastung reden – zumal sie neben Handys auch Bildschirmen („Ein Smart-TV ist im Prinzip nichts Anderes als ein großes Handy“) und Akkus diverser Elektro-Geräte neues Leben einhauchen, um Kunden eine komplette Neuanschaffung zu ersparen.

Antoni und Tagwerker gehen daher aktuell den Aspekten rund um die Anstellung eines ersten Mitarbeiters nach – von rechtlichen bis zu finanziellen Fragen. Der soll die Firmengründer unter anderem bei der Auftragsannahme und Beratung etwa hinsichtlich Software entlasten, und denen damit ein wenig den Rücken für deren Arbeit in ihren eigentlichen Spezialgebieten freihalten.

Daher sollen am Ende auch die Kunden profitieren: durch kürzere Wartezeiten auf einen Termin und die größtmögliche Bandbreite an Services. Jetzt schon wird nämlich das komplette Spektrum an potenziellen Arbeiten rund ums Handy angeboten, seit infolge einer Neuanschaffung feinste Arbeiten im mikroskopischen Löten ins Firmenprogramm integriert werden konnten.

Alt, aber gut

