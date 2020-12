Der Rahmen ist während der covid-bedingt bundesweiten Thermensperre irgendwie schaurig, der Anlass jedoch motivierend: Während die Tore zur Sole-Felsen-Welt mit mehr als 180 Beschäftigten verschlossen, die davor mehr als zehn Jahre ohne Unterbrechung mit Ischler Heilsole gefüllten Becken trocken und die eigentlich um diese Jahreszeit quicklebendigen Schwitzkammern verlassen sind, wurde immerhin die Trophäensammlung um ein wertvolles Exemplar erweitert.

Hotel legte vor, Bad zieht nach

Denn während das Sole-Felsen-Hotel im Urlaubsportal „Holidaycheck“ fünfmal in Folge zur Nummer eins unter allen Hotels Niederösterreichs gewählt wurde und dafür 2019 mit dem maximal erreichbaren Gold-Award prämiert wurde, hatte das Bad im beliebtesten Portal der Thermenfans bislang lediglich im bundesweiten Mittelfeld mitgemischt. Das sollte sich im Coronajahr 2020 endlich ändern.

„Thermencheck.com“ nennt sich die Seite, die nach eigener Beschreibung das bekannteste deutschsprachige Wellness-Portal stellt. Jedes Jahr sucht Thermencheck die beliebtesten Thermen Österreichs, und insgesamt 128.000 Teilnehmer hatten für die Ausscheidung 2020 während des gesamten Jahres online ihre Stimme abgegeben. Die bundesweiten Top-3-Destinationen kamen am Ende mit Bad Blumau, Loipersdorf und Bad Waltersdorf allesamt aus dem steirischen Thermen- und Vulkanland und vereinten zusammen mehr als die Hälfte aller Stimmen auf sich.

Erinnerung an ein verrücktes Jahr mit Lichtblick

Immerhin 7.070 Stimmen wurden heuer auch für das Sole-Felsen-Bad abgegeben. Damit kletterte es unter insgesamt 39 Thermen um 15 Plätze – höher als jede andere Anlage – auf Rang sechs vor. Den Waldviertlern war somit der Thermencheck-Award als „Aufsteiger des Jahres“ gewiss.

Vorige Woche stattete Thermencheck-Prokurist Rene Novak der Anlage am Ufer des Aßangteiches mit 381.000 Thermengästen und 49.000 Hotel-Übernachtungen im Vorjahr einen Besuch ab, um die Urkunde an Geschäftsführer Bernhard Strohmeier und Marketingleiterin Nicole Schweighofer zu übergeben. Das Bad habe sich, auch dank frischem Wind im Marketing, „klar in den Fokus der Wellness-Community“ gebracht, gratulierte Novak.

Die Urkunde wird wohl einen Ehrenplatz bekommen – erinnert sie doch einerseits an die wohl verrückteste Phase mit den größten Herausforderungen und zugleich an den Stellenwert, den die Waldviertler Wellness-Oase im 14. Bestandsjahr auch außerhalb der Region bereits genießt.