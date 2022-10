Totalsperre vorm Kino

Grund ist laut Stadtpolizist René Schreiber die Arbeit an einer verstärkten Zubringerleitung für die Fernwärmeleitung der Kelag vom Heizwerk im Access-Industrial-Park über den Schlosspark in die Schlossparkgasse, wo unter anderem das Palmenhaus ans Netz kommt. Die Totalsperre des Teilstückes ist bis maximal 28. Oktober bewilligt. Ausgewichen werden kann in Richtung Litschau normal über die Mühlgasse, Richtung Stadt geht es unverändert über die Schlossgasse.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.