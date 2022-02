Aufschwung nach stärkstem Sommer

Trotz der auch im Vorjahr angespannten Lage aufgrund der Pandemie konnte Gmünd im Bereich des Tourismus weiter zulegen. Mit insgesamt 62.486 Nächtigungen stiegen in Gmünd im Vergleich zum Jahr 2020 die Zahlen um 2.920 Übernachtungen.

Bereits der Sommer ging in Gmünd mit einem beachtlichen neuen Rekord als stärkster touristischer Sommer der Stadt in die Geschichte ein. Zwischen Juni und August 2021 gab es insgesamt 29.388 Nächtigungen in Gmünd – fast doppelt so viele wie noch im Sommer vor zehn Jahren (2011: 15.104 Nächtigungen). Die Gesamtstatistik liegt nun, trotz massiver Beschränkungen durch Corona, zwischen den Jahresergebnissen 2013 und 2014 (2013: 57.169; 2014: 67.227). Bei den Ankünften gibt es ein leichtes Minus zu verzeichnen, die Kluft ist auf eine nun längere Aufenthaltsdauer der Gmünd-Besucher zurückzuführen (2020: 31.471, 2021: 29.790 Ankünfte).

Tourismusstadtrat Benjamin Zeilinger (FPÖ) freut diese Entwicklung: „Gmünd und die Region gehören zu den Top-Destinationen im Niederösterreich-Tourismus. Das ist dem Engagement vieler Beteiligter zu verdanken.“ Bürgermeisterin Helga Rosenmayer (ÖVP) sieht den Tourismus im Aufschwung: „Wir wollen weiter daran arbeiten, unsere Angebote attraktiv zu erhalten und zu gestalten. Als ein wichtiges Ergebnis eines EU-Projektes steht nun ein neuer touristischer Auftritt in deutscher und tschechischer Sprache zur Verfügung.“ Alexander Berger initiierte noch 2019 als damals zuständiger ÖVP-Stadtrat das grenzüberschreitende Projekt: „Es ist ein wichtiger Schritt, um uns im Tourismus noch weiter zu positionieren.“

Als Aushängeschild im Tourismus zählt neben der Waldviertelbahn, dem Naturpark Blockheide, der Gastronomie, der interessanten Geschichte sowie der intakten Naturlandschaft vor allem die „Sole-Felsen-Welt“. Heuer wurde der wichtigste touristische Frequenzbringer im Waldviertel wie berichtet in die Riege der „Top-Ausflugsziele“ Niederösterreichs aufgenommen – als Erster in der Stadt. Bürgermeisterin Rosenmayer: „Darauf dürfen wir in der Region sehr stolz sein.“

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Jetzt abonnieren