Trauer um Edda Buchhöcker (83)

Die Gmünder Geschäftsfrau Edda Buchhöcker ist am 1. Oktober im 84. Lebensjahr verstorben.

Sie wurde 1939 in Burgberg im Allgäu (Deutschland) geboren. Später übersiedelte sie mit ihren Eltern nach Österreich. In Gmünd lernte sie ihren Ehemann, Werner Buchhöcker, kennen, den sie 1962 heiratete. Mit ihm führte sie über 40 Jahre lang ein beliebtes Herrenmoden-Geschäft am Stadtplatz und einige Jahre am Eck Stadtplatz-Bahnhofstraße ein Damenmoden-Geschäft.

Aus der Ehe entstammen zwei Kinder – Birgit und Harald. Mittlerweile gibt es auch drei Enkelkinder – Lea, David und Armin.

Edda Buchhöcker war 1986 ein Gründungsmitglied des Soroptimist Clubs Waldviertel und ein jahrelang engagiertes Mitglied. Die Bestattung fand bereits am 6. Oktober statt.