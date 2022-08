Trauer um vielfach engagierten Rudolf Korbel

Werbung

Rudolf Korbel hatte nach der Lehre zum bautechnischen Zeichner im Architektenbüro Sadilek und Raumplanungsbüro Porsch gewirkt, war dann bis zu seinem Ruhestand in der „Kirchenbeitragsstelle Oberes Waldviertel“ tätig.

Ab den 1990er-Jahren ermöglichte er als Obmann des Vereins „Maria, Hilfe der Christen - Medjugorje Pilgerbetreuung Waldviertel“ hunderten Menschen auch weit über die Region hinaus Pilgerfahrten nach Medjugorje. Als begeisterter Musiker, Rudolf Korbel war langjähriges Mitglied im MGV Gmünd, gestaltete er zusammen mit seiner Gebetsrunde viele Gottesdienste und Andachten. In seiner Heimatpfarre Gmünd St.-Stephan engagierte er sich maßgeblich als Pfarrgemeinderat, etwa bei der Organisation der Pfarrfeste. Als dreifacher Familienvater war er auch Obmann im Elternverein der Musikmittelschule Gmünd.

Das Begräbnis findet am 12. August (14 Uhr) am Friedhof Gmünd statt. Im Anschluss findet das Requiem in der Pfarrkirche St. Stephan statt.

