Trauer um Wirte-Legende: Günter Hackl im 72. Lebensjahr verstorben

Günter Hackl hatte das Gasthaus in Gmünd-Neustadt Anfang der 1980er Jahre von seinen Eltern übernommen und davor berufliche Stationen etwa in Wien, München und Kärnten eingelegt. Seit 1960 ist das Lokal in Familienbesitz, beherbergte allerdings schon vor dem Zweiten Weltkrieg eine Lagerkantine. Gemeinsam mit seiner Gattin Elisabeth führte es Günter Hackl so erfolgreich, dass es sich zur Wirtshaus-Legende mauserte. Das markante Gebäude wurde um ein Tanzcafé und Fremdenzimmer erweitert.

Impulse für Faschingsveranstaltungen gegeben

Der Gmünder brachte sich federführend bei Faschingsveranstaltungen am Schubertplatz ein, war unter anderem Mitglied des Motorradclubs „MRC Crash-In“ und bei den EPSV Senioren. „Günter Hackl hat sehr viel für die Stadt getan. Meine Anteilnahme ist bei seiner Familie“, ist auch Bürgermeisterin Helga Rosenmayer vom Ableben des einstigen Vollblut-Wirten betroffen: „In der Jugend waren auch wir gerne bei ihm im Tanzcafé. Das war eine schöne Zeit.“

2019 hat Günter Hackl – damals nach Schlaganfällen schon gesundheitlich eingeschränkt – das Lokal an Tochter Kerstin übergeben. „Er hat mitgeholfen, so lange es ging“, blickt sie zurück. Irgendwann ging es nicht mehr, er musste sich zurückziehen. Der Betrieb wurde von Elisabeth und Kerstin Hackl gemeinsam mit zuletzt fünf Mitarbeitenden geführt. Im Mai 2022 mussten die beiden schließlich einen Schlussstrich ziehen: Eine Covid-Erkrankung und deren Folgen machten Elisabeth Hackl die Mithilfe im Betrieb unmöglich, Kerstin Hackl hatte beruflich in einer anderen Branche Fuß gefasst.

„Unter den Leuten zu sein, das war das Seine“

Das Tanzcafé war schon seit Beginn der Pandemie geschlossen. Mit dem Aus fürs Gasthaus ging am Schubertplatz eine Ära zu Ende. Unvergessen bleiben Günter Hackl und sein Lokal auch deshalb, weil es 2017 als Kulisse für eine Folge der Serie SOKO-Donau diente. Aber sicher auch deshalb, weil Wirt und Gasthaus unzähligen Stammgästen einen Ort zum Austausch gaben. Kerstin Hackl über ihren Vater: „Unter den Leuten zu sein, das war das Seine.“

Das Begräbnis des 71-jährig verstorbenen Günter Hackl findet am 9. Jänner um 15 Uhr am Gmünder Friedhof statt.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.