Im Jahr 2012 hatte Manuela Haider den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt: Nachdem die Betreiberin der Palmers-Filiale in Gmünd in den Ruhestand getreten war, hatte sie den Shop als treue Kundin selbst übernommen. Nach Monaten, in denen das Schicksal kräftig zugeschlagen hatte, stehen nun der Abschied von der Marke Palmers am Stadtplatz 29 und die Neuausrichtung des Unterwäsche-Shops mit über 1.500 registrierten Kunden bevor.

Eine Krebstherapie hatte ab November 2017 den Umdenkprozess eingeleitet. „Ich musste eine zusätzliche Mitarbeiterin einstellen und bezahlen, zugleich ging aber der Umsatz um fast ein Drittel zurück. Er zog bis heute nicht mehr an“, bilanziert sie das, wie sie sagt, „verflixte siebente Jahr“. Von der Sozialversicherung habe sie bis heute keinen einzigen Cent erhalten. Um durchzukommen, muss sie derzeit sogar einem zweiten Job nachgehen.

Um gegenzusteuern, wollte sie unter anderem den Shop breiter aufstellen und auch die ständige Nachfrage nach Über- bzw. Untergrößen sowie Nachthemden in Baumwolle abdecken. Palmers habe in diesen Bereichen kein Angebot, beteuert sie. Mehrere Szenarien seien ausgearbeitet worden – auch ein Marken-Mix, den Österreichs größter Textilkonzern nicht akzeptiert habe. Ihr sei nur die Lösung geblieben, sich vom Franchise-Modell zu lösen und im Zuge eines Sanierungs-Verfahrens ohne Palmers auf eigene Faust mit neuen Marken neu durchzustarten. Palmers wird damit künftig in den Bezirken Gmünd und Waidhofen durch keine eigene Filiale mehr vertreten sein.

Neue Marken: Anita, Felina und Schiesser

Der fließende Übergang zum eigenständigen Unterwäsche-Shop unter neuem Namen ist bereits angelaufen, er soll bis Ende August abgeschlossen sein. Ein neuer Name für das Geschäft muss erst gefunden werden. Genauso muss auch der Außen- und Innenauftritt geändert werden, der Shop wird dafür voraussichtlich eine Woche schließen müssen. „Danach werde ich aber eine unabhängige Einzelunternehmerin mit jenen Produkten sein, die ich anbieten möchte“, sagt sie: „Ich danke allen meinen treuen Palmers-Kunden der vergangenen Jahre und lade sie ein, auch das hochwertige neue Angebot anzunehmen.“

Fix sind die Marken „Anita“ (mit der Schiene „Rosa Faia“ und Bademode), „Felina“ (mit der Schiene „Conturelle“) und Baumwoll-Spezialist „Schiesser“, mit dem auch die Lücke an Nachtwäsche geschlossen wird. Mit Schiesser hat Manuela Haider zudem erstmals auch Kinder-Unterwäsche im Angebot.

Zumindest bis Ende Juli will sie auch noch Palmers-Gutscheine einlösen, kündigt sie an.