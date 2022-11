Treue-App in Planung: „Innovativ vorpreschen“

Über eine Handy-App beim Einkaufen und für Aktivitäten auf Social Media Bonuspunkte sammeln und diese dann für kleine Geschenke, Rabatte oder die Teilnahme an exklusiven Gewinnspielen eintauschen – das könnte wie berichtet bald Realität für Kunden in Einzelhandel sowie Gastronomie und bei Dienstleistern in der Stadt Gmünd werden.

„Mit dieser App würden wir uns von anderen Städten unterscheiden, wir könnten innovativ vorpreschen“, sagte „Echt Gmünd“-Obmann Peter Ruzicka. Nun gab es für die etwa 70 Mitglieder der Interessensgemeinschaft eine Präsentation des individuellen, digitalen Kundenbindungsprogramms von „hello again“. Das Unternehmen bietet ein Produkt mit vergleichsweise niedrigem Anschaffungspreis und überschaubaren laufenden Kosten, greift neben dem technischen Support auch mit kreativen Marketing-Ideen unter die Arme. Thomas Bruckner von „hello again“ sprach etwa von positiven Erfahrungen in Krems nach dem dortigen Schock über den Auszug von Müller in der Innenstadt. Gerade die mittlere Altersgruppe habe nun stark auf die App angesprochen. Vorteil für Anbieter: Steigerung der Kundenfrequenz und Aktivierung neuer Kundschaft. Mehrwert für Kunden: „Ich werde für meine Aktivitäten in diesen Betrieben belohnt.“

Diskutiert wurde im Anschluss darüber, wie man die Sache ins Laufen bringen könne – etwa 30 Unternehmen sollten am Anfang dabei sein, damit es Sinn macht. Es bräuchte auch einen „Kümmerer“, der die App mit aktuellem Inhalt füttert. Hier tat sich ein unerwartetes Angebot auf. Nun soll die Idee unter nicht-anwesenden Mitgliedern beworben werden und eine weitere Vorstandssitzung zur Entscheidung führen.

