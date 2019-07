Der 50-jähriger Tscheche stahl am 20. Juli gegen 16.30 Uhr zwei Rucksäcke der Marke „Chiemsee“ im Gesamtwert von 80 Euro. Danach marschierte er von der Libro-Filiale in der Emerich-Berger-Straße in die Stadt. Dort konnten ihn die Beamten von zwei Streifen der Polizeiinspektion Gmünd festnehmen.

Laut Polizei zeigte sich der Tätergeständig. Er wird wegen Diebstahls der Staatsanwaltschaft Krems auf freiem Fuß angezeigt.