Rund 3,18 Millionen Euro nimmt die Stadtgemeinde zur Sanierung von Kanal- und Wasserleitungen in die Hand.

In der letzten Gemeinderatssitzung wurde der Auftrag dazu einstimmig an die Firma Leyrer+Graf als Billigstbieter vergeben. In offener Bauweise (mit Aufgrabungen) erfolgt die Sanierung in der Alois-Schwarzmüller-Gasse, Gymnasiumstraße, Schloßparkgasse, Hofhäusergasse, Schulgasse, Czadekgasse, Dwirkabergerl und zwei Pumpwerken. Auch die Wasserleitungen werden bei einem Großteil dieser Straßen saniert.

Punktuell ohne Aufgrabungen wird der Kanal in der Rothgasse, Emerich-Berger-Straße, Passauergasse, Schulgasse, Habsburg-Lothringen-Straße, Otto-Glöckel-Straße, Sieben-Fichten-Gasse, Weitraer Straße, Hamerlinggasse, Bahnhofstraße und Albrechtser Straße saniert.

"Die Neubauten für das neue Wohngebiet haben Priorität"

Für die Straßenzüge beim neuen Wohngebiet beim Harabruckteich und die Verbindungsstraße von der Eichenallee zur Lagerstraße steht der Neubau von Kanal und Wasserversorgung an. Der Neubau erfolgt in offener Bauweise in der Habsburg-Lothringen-Straße inklusive Regenwasserableitung Richtung Fuchsteich, Rosenweg, Fliederweg, Mohnblumenweg, Tulpenweg, Glockenblumenweg und der Verbindung von Lagerstraße und Eichenallee.

„Die Neubauten für das neue Wohngebiet haben Priorität. Dort wird es noch heuer losgehen. Das gesamte Bau- und Sanierungsvorhaben wird sich auf bis zu drei Jahre erstrecken, wir haben aber alles gemeinsam ausgeschrieben, um günstigere Konditionen zu erhalten“, erläutert der zuständige ÖVP-Stadtrat Martin Preis. Das Wasserleitungsmaterial für die Neubaugebiete wird an die Kontinentale aus Gerasdorf um 41.153 Euro als Billigstbieter vergeben. Für die Lieferung des Wasserleitungsmaterials für die Sanierungsgebiete, wo die Arbeiten voraussichtlich erst im Frühjahr 2019 starten, wurde eine marktübliche Kostenschätzung von 54.093 Euro eingeholt.