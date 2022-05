Über „Hindenburg“ in die 80er Jahre: Viele Soli in großer Kapelle

Werbung

Nach einem Konzert im Schlosspark und einem vor dem Palmenhaus in den vergangenen beiden Jahren kehrte die Stadtkapelle Gmünd am Samstag wieder auf die Konzertbühne des Kulturhauses zurück. Zu hören gab es ein abwechslungsreiches Programm – vom Stück „Hindenburg“, das die Geschichte des gleichnamigen Luftschiffes musikalisch nachzeichnet, bis hin zu einem Ausflug in die 1980er Jahre mit „Flashdance“.

Der aktuell besonders große Klangkörper kam den Darbietungen zugute. Trotzdem sorgten einige Solisten für Highlights: Katharina Kössl, Theresa Lechner, Bianca Pregesbauer und Daniela Rodinger-Kössl überzeugten auf der Querflöte in „Twinkling Flutes“. Maximilian Kössl bewies als Solist bei „Beelzebub“ auf der Tuba sein Können, Jonas Lenz bei „Sparkling Drums“ am Schlagzeug. Emotional wurde es zur zweiten Hälfte: Obmann Wolfgang Usnik bedankte sich im Namen der Kapelle bei Erwin Höbarth für seine 20-jährige Tätigkeit als Kapellmeister. Auch er sagte „danke, dass ich mit euch musizieren darf“ und ließ den Abend mit Prerovanka-Polka und dem Marsch „Unter dem Doppeladler“ ausklingen.

