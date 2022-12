Überschüsse: Wasser über die Grenze verkaufen?

Als Stadt am Gemünde von Lainsitz und Braunaubach hat Gmünd ein kostbares Gut im Überfluss: Wasser. Hoheneich wird ganz mit Wasser aus Gmünd versorgt, die EVN-Wasser GmbH ist eine Großabnehmerin, und mit der tschechischen Schwesterstadt České Velenice besteht seit 2013 eine Kooperation zur Notversorgung. Daraus soll nun eine fixe Wasserbelieferung werden.

Kapazitäten steigen

Im städtischen Wasserwerk werden pro Tag laut Infrastruktur-Stadtrat Martin Preis 2.000 m³ Trinkwasser – viermal so viel wie in Velenice – aufbereitet. Dank modernster UV-Technik könne das „hochwertige, reichlich vorhandene Grundwasser ohne Chlor-Zugabe desinfiziert werden“. Dass die Kapazität des Werkes wie berichtet im Zuge der laufenden Generalsanierung gesteigert wird, schafft neue Optionen. Preis: Der Absatz und damit die Wirtschaftlichkeit des Werkes könne wesentlich erhöht werden.

Der Gemeinderat fasste nun einstimmig den Grundsatzbeschluss, eine fixe Zusammenarbeit mit Velenice anzustreben. Die SPÖ stimme mit, weil die Zusammenarbeit mit Velenice wichtig und ein gewinnbringender Wasserverkauf auch zum Vorteil Gmünds sei, so Stadtrat Thomas Miksch. Die Idee ist die Bildung einer für Umsetzung und Aufbau der Belieferung zuständigen Rechtspersönlichkeit. Details sind zu klären, nachdem der Grundsatzbeschluss auch den Gemeinderat Velenice passiert hat .

„Keine Privatisierung!“

Keinesfalls gehe es um den Verkauf oder die Privatisierung der Gmünder Wasserversorgung, betonte Stadtrat Preis indes: „Sie bleibt fest in unserer Hand. Es ist nur gottseidank so viel Wasser da, dass wir andere Gemeinden mitversorgen können.“ So würden aktuell auch Gespräche über eine Versorgung der Gemeinde Amaliendorf-Aalfang laufen.

