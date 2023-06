Gmünd Umzug am Stadtplatz: Naturkostladen zieht in frühere Buchhandlung

"Wir sind nach wie vor überzeugt von unserem Konzept", sind sich Theresa Weinzettl und Eva Renner angesichts des Umzugs einig. Foto: Anna Hohenbichler

E rst 2016 verlegte Eva Renner ihren „Naturkostladen“ von der Kirchengasse in Gmünd auf den Stadtplatz 40. In wenigen Wochen steht der nächste Umzug an – nämlich nur wenige Meter weiter auf den Stadtplatz 48. In die geschichtsträchtige ehemalige Buchhandlung Berger kehrt somit wieder Leben ein.

Eva Renner und ihre Geschäftspartnerin Theresa Weinzettl sind bereits mit den Vorbereitungen des Umzugs beschäftigt, am 23. Juni soll es am neuen Standort losgehen. Von 19. bis 22. Juni bleibt der Naturkostladen geschlossen. Wesentlicher Vorteil des Umzugs: Die Verkaufsfläche im Erdgeschoß der einstigen Buchhandlung ist größer als die bisherige, langfristig sei so eine umfangreichere Produktpalette möglich, sagt Renner: „Wir können wieder langsam wachsen.“ 2012 hat Eva Renner den Naturkostladen von Martin Taufner übernommen. Produkte werden vor allem aus dem Wald-, Mühl- und Mostviertel bezogen. Die Veränderung sei aus mehreren Gründen notwendig geworden, erklären die beiden Inhaberinnen. Die während der Covid-Lockdowns gestiegene Nachfrage nach Bio-Lebensmitteln aus der Region ging zuletzt zurück: Dass wegen der Teuerung an dieser Stelle gespart wird, merkt man auch im Naturkostladen. „Das Brotbacken, das während der Pandemie ein großer Trend war, hat wieder komplett aufgehört“, überlegt Eva Renner: „Aber wir sind beide nach wie vor überzeugt von unserem Konzept.“ Was ist der Unterschied zu Bio aus dem Supermarkt? Dazu gehört auch, Bauern – und vor allem die kleinstrukturierte Bio-Landwirtschaft – aus dem Umkreis zu unterstützen und für sie ein verlässlicher Partner zu sein. Der Unterschied zu Bio aus dem Supermarkt? Den gebe es tatsächlich, sagt Theresa Weinzettl: „Kunden und Lieferanten bekommen faire Preise, es gibt keine Zwischenhändler. Trotzdem bieten wir ein Vollsortiment an.“ Der Umzug bietet nicht nur für den Naturkostladen neue Chancen, sondern auch für das Geschäftslokal am Stadtplatz 48. Emerich Berger, später Bürgermeister von Gmünd, legte hier 1899 den Grundstein für die noch heute bestehende Druckerei Berger. Die dortige Buchhandlung wurde bis 2009 von der Familie Berger weitergeführt, später bis 2019 als Filiale der Buchhandlung Spazierer aus Schrems. Zuletzt gab es dort bis Februar 2022 den Second-Hand-Shop „Prima Forum“. An die lange Geschichte des Hauses hat auch Eva Renner gedacht, als es um den Standortwechsel ging: „Schön, dass ein traditionsreiches Geschäftslokal weitergeführt wird.“