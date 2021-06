Die Stadt Gmünd startet neben den großen Projekten in Schremser Straße und rund ums Gymnasium noch im Sommer in der Bleylebenstraße eine weitere Baustelle. Für die am virtuellen „Umlaufweg“ gefällte Gemeinderats-Entscheidung zum 370.000-Euro-Projekt gibt es Kritik aus der SPÖ.

Martin Preis (ÖVP) sieht Leitungsinfrastruktur unter Straße als Gemeindesache. F: Archiv

Ohne Stimmen ihrer Mandatare wurden die Aufträge für Kanal-, Erd- und Baumeisterarbeiten in der Bleylebenstraße vergeben, wo entlang der Zufahrt von der Weitraer Straße zum künftigen „Healthacross Gesundheitszentrum Gmünd“ unter anderem Kanal, Leitungen für Wasser, Strom und Gas verlegt werden.

Was die Genossen daran auszusetzen haben? „An sich gar nichts. Wir sind sehr dafür, dass das passiert“, sagt Klubchef Thomas Miksch. Aber: „Seitens der Stadtregierung wurde es leider verabsäumt, diese Arbeiten in das zur Gänze geförderte EU-Projekt zum Gesundheitszentrum-Bau einzukalkulieren. Dass die Stadt die Kosten alleine tragen muss, wäre nicht notwendig gewesen. Es ist ja auch ein großer finanzieller Brocken, der überhaupt nicht budgetiert wurde.“

Warum er dann nicht schon bei der Budgetsitzung protestiert hat? Miksch: „Weil wir davon ausgegangen sind, dass die Kosten wie alle anderen Kosten des Healthacross-Baus Teile des EU-Projektes sind.“

VP-Preis: Ohnehin Beteiligung an Errichtungskosten. ÖVP-Klubchef und Infrastruktur-Stadtrat Martin Preis hält die Kritik für ungerechtfertigt, die Verlegung der Infrastruktur unter einem Straßenzug falle nunmal in die Zuständigkeit der Gemeinde. In der Bleylebenstraße gebe es zudem mehr Parzellen als nur jene des Gesundheitszentrums, im Fall künftiger Bautätigkeit könnten auch weitere Anrainer die Leitungen nutzen. Vor allem, so Preis: „Die Anrainer entlang einer Straße müssen durch laufende Abgaben sowieso ihren Beitrag auch zu den Errichtungskosten leisten.“

Dem hält SP-Miksch entgegen, er habe Informationen aus dem Stadtamt, wonach aktuell versucht werde, zumindest einen Teil der Kosten noch ins EU-Projekt zu transferieren. Mindestens ein Drittel der 370.000 Euro (inklusive Steuer) müssten demnach hereinzubekommen sein. Miksch: „Dann wäre das für uns okay.“