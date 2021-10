Das an dem Unfall vom 9. September beteiligte Auto wurde exakt eine Woche später in Alt-Nagelberg in der Marktgemeinde Brand-Nagelberg (Bezirk Gmünd) sichergestellt. In der Folge wurde der 23-Jährige als Lenker ermittelt. Er soll das nicht zum Verkehr zugelassene Fahrzeug zum Unfallzeitpunkt unter Verwendung gestohlener tschechischer Kennzeichentafeln gelenkt und danach versucht haben, den Wagen verschrotten zu lassen. Der Beschuldigte wurde am 21. September über Anordnung der Staatsanwaltschaft Krems in Schwarzenau (Bezirk Zwettl) festgenommen. Er war laut Polizei geständig und wurde in die Justizanstalt Krems eingeliefert.

Beim Zusammenstoß mit dem Auto war ein 52 Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der Gmünder wurde ins Universitätsklinikum Krems geflogen.