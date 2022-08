Ungewöhnliche Idee zum „Runden“: Hopferl sammelt Wirtshaus-Geschichten

Werbung Notar Mag. Wagner Anzeige Viel Platz für Notariatskanzlei

Ein Wirtshaus ist bekanntlich ein Ort, an dem viele Menschen mit den unterschiedlichsten Charakteren zusammenkommen – und manch heitere Stunden entstehen lässt. Dass es rund ums Gmünder Stadtwirtshaus Hopferl viele spannende Erinnerungen gibt, davon ist das Wirte-Ehepaar Monika und Josef Hag überzeugt. Deshalb sucht es anlässlich des 30-Jahr-Jubiläums des Lokals die besten „Magic Moments“.

„In den 30 Jahren hatten wir viele Gäste, die bei uns viel erlebt haben“, schmunzelt Josef Hag: „Wir wollen diese Erinnerungen in einem Buch voller Wirtshaus-Geschichten zusammenfassen.“ Der Aufruf richte sich an Gäste quer durch alle Altersgruppen und soll ein vielfältiges Spektrum an Hopferl-Erlebnissen bringen. Wer sich daran beteiligen möchte: Die ganz persönliche Wirtshaus-Geschichte soll sich auf einem A4-Blatt zusammenstellen lassen. Ergänzt wird die Sammlung mit einem Vorwort der Gastwirte. Die haben in den vergangenen 30 Jahren freilich auch selbst viel erlebt. So viel, dass Josef Hag gar kein Highlight rauspicken will: „Manches darf man außerdem gar nicht erwähnen, wir haben auch eine gewisse Verschwiegenheitspflicht.“ Aber: Zu späteren Hopferl-Stunden seien viele gute Ideen geboren worden.

Zum Jubiläum ist für 11. September eine Feier geplant.

